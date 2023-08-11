«Травка» подорожала. В аптеках выросла средняя цена растительных сборов

Почти на 16% подорожали лекарственные травяные сборы в российских аптеках по сравнению с прошлым годом. За первые шесть месяцев 2023-го средняя стоимость растительных лекарственных средств и биодобавок (БАД) увеличилась до 112 рублей за пачку, пишут 11 августа «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group.
И тем не менее за этот период россияне купили полезной травы на 2,7 млрд рублей. Рост цен на растительные препараты эксперты связывают с последствиями санкций и изменившейся логистикой. Хотя более 90% таких средств производятся в России, для их изготовления приходится закупать компоненты за рубежом.
Удивитесь — но основной поставщик, например, ромашки и шалфея — Китай (раньше сырье закупали в Германии и Нидерландах).
У некоторых участников рынка есть опасение, что покупать травяные сборы по цене, сопоставимой со стоимостью более эффективных лекарств химического происхождения, вряд ли будут. По этой причине производители рассыпных и пакетированных лечебных трав находятся под угрозой, полагает эксперт «Ведомостей».