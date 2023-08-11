Больше не ковидный. Оперштаб Петербурга теперь будет следить за распространением всех инфекционных заболеваний

Власти Петербурга хотят переименовать орган, который следил за распространением коронавируса, следует из проекта постановления губернатора Петербурга, опубликованного 11 августа.



«Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге» будет называться «Оперативным штабом по реализации мер профилактики и контроля за распространением инфекционных заболеваний».

Обновился также состав штаба. Всего в него вошли 11 человек, включая главу МЧС по Петербургу, начальника Октябрьской железной дороги, начальника Пограничного управления ФСБ РФ, командующего Ленинградской армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО и главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу аппарата полпреда президента в СЗФО.