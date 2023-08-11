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    Больше не ковидный. Оперштаб Петербурга теперь будет следить за распространением всех инфекционных заболеваний

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    Власти Петербурга хотят переименовать орган, который следил за распространением коронавируса, следует из проекта постановления губернатора Петербурга, опубликованного 11 августа.

    «Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге» будет называться «Оперативным штабом по реализации мер профилактики и контроля за распространением инфекционных заболеваний».

    Обновился также состав штаба. Всего в него вошли 11 человек, включая главу МЧС по Петербургу, начальника Октябрьской железной дороги, начальника Пограничного управления ФСБ РФ, командующего Ленинградской армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО и главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу аппарата полпреда президента в СЗФО.

    В Петербурге все еще действует постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Сейчас его срок ограничен 31 августа. Оно запрещает, в частности, курение кальянов в общественных местах и проведение публичных мероприятий без специальных согласований.

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