Петербург разъезжается на выходные по пробкам, плотнее всего у развязки КАД и Мурманского шоссе

Вечер 11 августа отметился в Петербурге необычно плотными пробками. По данным «Яндекс.Пробок», в 18 часов загруженность городских дорог составила 7 баллов, что на 1 балл меньше обычного для пятницы. Заторы повлияли даже на движение общественного транспорта.

Одна из наиболее крупных пробок, по данным сервиса, скопилась в начале шестого часа вечера на проспекте Косыгина и Колтушском шоссе. Затор растянулся на 4,7 километра от проспекта Наставников до поворота к логистическому складу. Затор на Рябовском шоссе привел к задержкам автобусов. Так, автобусные маршруты № 15, 27, 27М, 28, 77, 153, 174, 234, 264 и 288 следуют с задержками от получаса, а время в пути увеличено, сообщает «Организатор перевозок». Плотно стоят также Ириновский и Индустриальный проспекты.

Еще более сложная дорожная ситуация — в Невском районе. Народная улица и Мурманское шоссе плотно стоят на выезд из города. КАД у развязки с Мурманским встала в обе стороны: затор на внутреннем кольце составляет 3,6 километра, а на внешнем — почти 8,5 километров, и тянется от Софийской улицы. Причина пробок — в большом количестве автомобилей, пояснили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На выезд из города встало также Московское шоссе перед КАД. На Пулковском шоссе пока наблюдается небольшой затор. Чуть плотнее — на Выборгском шоссе в область.