«Итоги недели» с Андреем Константиновым: переговоры в Саудовской Аравии, что делать с рублем, приговор Навальному

В Джидде представители четырех десятков государств, а также делегации ООН и ЕС обсудили перспективы мира между Россией и Украиной без участия России. Курс доллара на Московской бирже впервые с 25 марта 2022 года превысил отметку в 99 рублей. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде. В Москве снова сбит беспилотник. Алексей Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента Владимир Мединский представили новый учебник по истории для 10-х и 11-х классов с главой «Россия сегодня. Специальная военная операция».
Уходящую информационную неделю обсуждают генеральный директор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.
итоги недели
фонтанка
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