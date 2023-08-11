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    Итоги недели с Андреем Константиновым

    «Итоги недели» с Андреем Константиновым: переговоры в Саудовской Аравии, что делать с рублем, приговор Навальному

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    В Джидде представители четырех десятков государств, а также делегации ООН и ЕС обсудили перспективы мира между Россией и Украиной без участия России. Курс доллара на Московской бирже впервые с 25 марта 2022 года превысил отметку в 99 рублей. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде. В Москве снова сбит беспилотник. Алексей Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента Владимир Мединский представили новый учебник по истории для 10-х и 11-х классов с главой «Россия сегодня. Специальная военная операция».

    Уходящую информационную неделю обсуждают генеральный директор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

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    Комментарии 5

    Гость11 Авг 2023 в 19:42
    Хорошо, что заговорили об учебнике истории, спасибо. Но то, что там появилась информация об СВО, не означает, что в этом учебнике (или учебниках для других классов) адекватно изложена история ВОв. Надо бы подержать в руках все учебники, весь курс. Я неоднократно в последнее время читала, что, если раньше по всем предметам были учебники разных авторов, то сейчас остается один, соответствующий ФГОС, но кто сказал, что его при этом переписали? Там по-прежнему больше про помощь союзников, чем про Сталинградскую битву. Дети думают, что первым в космос полетел американец. Я постоянно читаю блоги разных учителей по всей России, там разбирают и учебники современные, утвержденные как единый стандарт, и такие вот знания. Учебник английского - новый, по ФГОС, русифицированный американский, там предлагают поехать to THE Sochi, там нет изучения алфавита.
    И да, детей не учат истории, литературе или точным наукам, их учат сдавать ОГЭ и ЕГЭ.
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