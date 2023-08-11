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    Жительница Раменского не закрыла ночью окно и ее чуть не изнасиловали

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    В Подмосковье задержали 37-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. Мужчину подозревают в незаконном проникновении в жилище и попытке изнасилования. Об этом 11 августа сообщает региональное ГСУ СК.

    По данным следствия, ночью 10 августа задержанный через открытое окно проник в частный дом, расположенный в одной из деревень на территории городского округа Раменское. В одной из комнат он увидел 40-летнюю женщину и попытался ее изнасиловать. «Но его действия были пресечены зашедшим в комнату супругом женщины», — рассказали в СК.

    В ближайшее время задержанного мигранта могут заключить под стражу по ходатайству следствия.

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