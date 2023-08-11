«Это лед-пришелец». Вернет ли станция «Луна-25» россиянам гордость космической сверхдержавы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





И зачем вообще рваться на Луну, если по ее обратной стороне с 2019 года ползает китайский луноход «Юйту-2», а на орбите кружит индийская станция «Чандраян-3»?

Впервые почти за 50 лет Россия отправила экспедицию на Луну. Начало успешное, но самое интересное — впереди. О том, почему стоит следить за судьбой «Луны-25» и есть ли в этом проекте, чем гордиться, «Фонтанке» рассказал заведующий отделом исследований Луны и планет Института им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова Владислав Шевченко.



Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома «Восточный» 11 августа в 2:10 по московскому времени. Ракета должна вывести на траекторию перелёта к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-25». Планируется, что аппарат сядет на поверхность спутника Земли с 21 по 24 августа в восточном секторе южной полярной области, к северу от кратера Богуславский. На орбите Луны уже находится автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3», которую в середине июля запустила Индия. Станция должна совершить посадку 23 или 24 августа в 100 километрах от планируемого места посадки «Луны-25». Предшественница запущенной 11 августа станции, «Луна-24», привезла на Землю 170 граммов лунного грунта в 1976 году.

— Запуск станции «Луна-25» — это повод для эйфории?

— Пока еще рано говорить, это только начало серьезного эксперимента. Начало удачное, чему я очень рад. Главный вопрос, который решится 21 августа, — посадка. Она впервые произойдет не в обычной экваториальной зоне Луны, а в приполярной области. Высокие широты накладывают определенные сложности на все маневры станции. Роскосмос уже подробно прокомментировал, как постепенно будут меняться баллистические параметры. Я очень надеюсь, что все пройдет благополучно, это действительно сложный момент. Ни у нас, ни у зарубежных коллег нет опыта посадки в таком районе.

— А в чем сложность? — Обычно, когда происходила посадка на Луну, станция выходила на орбиты, которые лежали в плоскости лунного экватора. Это довольно близко от плоскости эклиптики (плоскость вращения планет вокруг Солнца. — Прим. ред.), а запуск тоже происходит в такой геометрии. А здесь запуск происходит в одной плоскости в пространстве, а затем станцию надо перевести на другую орбиту, чтобы попасть в приполярную область. Это вопросы техники и баллистики. Этого никто раньше не делал.

— Зачем вообще садиться в южной приполярной части Луны, если там столько сложностей?

— Согласно сделанным с орбиты дистанционным исследованиям, там находятся довольно обширные области, постоянно затененные от солнечных лучей. Поэтому там низкие температуры. И в этих областях с низкими температурами обнаружены подповерхностные скопления водяного льда. «Водяного» — это общая характеристика, совсем не обязательно это будет чистая H2O. Вопрос: откуда появился лед? Луна не имеет атмосферы и заведомо не имеет глубинных источников воды или газовых составляющих. Это лед-пришелец. На сегодняшний день предполагается, что этот лед образовался в результате падения на лунную поверхность комет. Кометы, как мы знаем, состоят изо льдов различного состава, с разными примесями, которые появляются в зависимости от того, в какой среде образовались кометы. На окраинах Солнечной системы находится облако Оорта, в котором сосредоточены кометы, принадлежащие Солнечной системе. Но не исключено, что Солнечную систему могут посещать и кометы из других звездных систем. Некоторые наблюдения это подтверждали. Состав льда на Луне может таить в себе самые неожиданные ответы.

— На станции «Луна-25» есть аппараты, которые способны дистанционно определить состав льда и добыть все эти ответы? — Безусловно. Предполагается, что комплекс аппаратуры, которым оснащена «Луна-25», может с глубины в 40 сантиметров достать то, что находится под поверхностью Луны, и провести спектральный анализ и другие исследования на борту станции, а результаты передать на Землю. Основная задача заключается в том, чтобы подтвердить существование льда и понять, из чего он состоит. Вторая задача — исследование экзосферы. У Луны, как я уже говорил, атмосферы нет, но есть элементарные частицы вокруг. Каковы их источники? Это просто солнечный ветер или падение комет на Луну? Я, как и многие специалисты, надеюсь, что на эти простые вопросы будут получены непростые ответы, которые могут раскрыть тайны не только Солнечной системы, но и того, что находится за ее пределами.

— Индийская станция «Чандраян-3» уже кружит вокруг Луны, готовясь к посадке. Какая лучше и современнее — наша или их? — Насчет «лучше и современнее» сложно сказать, посмотрим по результатам. Сошлюсь на слова директора Роскосмоса Юрия Борисова, который сообщил, что посадка «Луны-25» предварительно намечена на 21 августа и предполагается, что эта посадка опередит посадку аппарата «Чандраян-3». Вопрос приоритета для науки не столь важен. Важен результат. Особенно если от обоих аппаратов будут получены данные, которые можно сравнить, с учетом того, что аппараты садятся в разных местах. Южная приполярная область — довольно большой регион. И от каждой станции можно будет получить особые данные. — В 2019 году «Чандраян-2» уже пытался сесть на Луну и разбился. Значит ли это, что индийцы лучше подготовились, учитывая свои пробы и ошибки?

— Это уже вопросы ракетной техники. Естественно, индийцы готовились. Но, как сообщается на странице Роскосмоса в разделе о «Луне-25», у нас все было выверено тщательно и многократно. Дальше уже покажет практика. — Скептики говорят: у американцев за год больше сотни успешных запусков в космос, а у нас пара-тройка десятков. Насколько проект «Луна-25» может вернуть россиянам ощущение, что мы все еще космическая сверхдержава?

— Я надеюсь, что это будет так. После того, как Китай осуществил высадку лунохода на обратной стороне Луны, и этот луноход уже много месяцев путешествует по ее поверхности, трудно сказать, что мы находимся где-то впереди. Но, если посадка осуществится и удастся получить научные данные, это, конечно, вернет наш престиж. Беседовала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»