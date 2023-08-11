В Новосибирске арестован начальник сельского угрозыска по делу об убийстве ребенка

Суд в Новосибирске отправил под стражу начальника уголовного розыска отделения полиции в селе Усть-Тарка Алексея Бороздина. Его подозревают в убийстве ребенка 13 лет назад.

Об аресте Бороздина 11 августа сообщает NGS.ru. Ему вменяют убийство группой лиц по предварительному сговору. 13 лет назад в селе Яркуль пропала 15-летняя девочка. Как сейчас выяснилось, ее сбили, но ребенок после аварии был еще жив. Сотрудников полиции считают причастным к тому, что подростка добили и спрятали тело.

Кроме Бороздина арестован начальник отделения участковых по делам несовершеннолетних из того отделения Александр Кунц, а также два бывших сотрудника — Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей. Сообщалось, что последние двое уволились вскоре после исчезновения ребенка.