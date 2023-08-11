Дирижер Михаил Татарников, ранее руководивший в Михайловском театре, — теперь главный приглашенный в Новосибирском

Дирижер Михаил Татарников, известный петербургской публике годами музыкального руководства в Михайловском театре (2012–2018), стал главным приглашенным дирижером Новосибирского театра оперы и балета. Информация об этом появилась на сайте театра 11 августа.
«Маэстро Татарников полон энергии и творческого азарта, тонко чувствует оркестр, солистов и уверенно направляет их работу», — высказался о нем гендиректор НОВАТа Ара Карапетян.
«Новосибирский театр всегда славился прекрасными голосами, и — пусть на меня не обижаются другие новосибирские музыканты — всегда славился своими струнными, — прокомментировал Татарников новую стадию сотрудничества с коллективом. — К тому же в театре работает Дмитрий Михайлович Юровский, так что с творческой стороны здесь все в порядке. Думаю, работая в тесной связке «в четыре руки», мы сможем многое улучшить. Вместе мы можем надеяться на что-то интересное, эксклюзивное».
Татарников — выпускник петербургской Консерватории. Как дирижер в 2006 году дебютировал в Мариинском театре. Был ассистентом Валерия Гергиева на постановке тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» в Метрополитан-опере. Также в разные годы дирижировал оркестрами в Парижской опере и Ла Скала, Берлинской государственной опере, Баварской государственной опере и многими другими коллективами. В 2020 году стал художественным руководителем международных музыкальных фестивалей в замке Вальроз (Ницца, Франция) и в Сан-Марино.
В Михайловский театр в свое время Татарникова пригласил Владимир Кехман, с 2015 года совмещавший должности художественного руководителя Михайловского театра и генерального директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, а в 2017 — 2021 годах занимавший пост художественного руководителя Новосибирского театра оперы и балета.