Кот Беляш из аварийной службы в Вологде перенес экстремальную диету ради работы

Кот по кличке Беляш, который помогает сотрудникам аварийно-спасательной службы Вологды, вернулся к работе после экстремальной диеты, рассказала «Фонтанке» 11 августа представитель службы Надежда Сашина. Кот похудел на 2 килограмма.
«Диета была прописана специалистом. Он сбросил два килограмма за такой короткий промежуток из-за отравления. Когда Беляш сел на диету, он отравился. И просто за счет того, что он сам себе «прочистил организм» тем, что ходил блевал каждые десять метров, очень быстро сбросил вес», — рассказала Надежда Сашина.
В период отравления кот в основном пил, мало ел, и это способствовало экстремальному снижению веса, сообщила Сашина.
По словам собеседницы агентства, в квартире кот чувствовал себя совсем по-другому: вместо полной свободы он оказался в четырех стенах. Хотя его «диетное заточение» скрасил другой кот, с которым он играл, пока находился в отгуле, пояснила представитель аварийно-спасательной службы Вологды.
Сейчас Беляш работает на небольших вызовах со специалистами аварийной службы, сообщает Сашина. Состояние кота оценивают как хорошее. Беляш играет, бегает, «сводит с ума службу» и ловит комаров. В общем, вернулся к своей жизни до диеты.