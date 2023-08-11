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    Мотоциклист на КАД не успел затормозить перед грузовиком, в районе Кудрово собирается пробка

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    23 комментария

    Авария с участием мотоциклиста произошла на внутреннем кольце петербургской КАД днем 11 августа. Он врезался в припаркованный грузовик.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, мотоциклист столкнулся с грузовиком на 55 километре внутреннего кольца, это в районе Кудрово. Пилот вовремя не заметил припаркованный SHACMAN, который встал на обочине на аварийке.

    По словам водителей скорой, которые очевидцы услышали от медиков, мотоциклист сильно пострадал.

    Перед местом аварии собирается пробка, заняты две полосы и полоса безопасности.

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