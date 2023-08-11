Щелкала челюсть, не закрывался рот. Частная стоматология должна пациентке миллион, но репутация у нее с вопросом

Суд в Петербурге по всем фронтам встал на сторону пациентки зубной клиники «Стоматология РИМ», врачи которой, по мнению пенсионерки, не смогли справиться с ее нижней челюстью. Издержки и штрафы обойдутся клинике существенно дороже заплаченного.

О решении сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 августа, но фактически ему уже месяц, и оно не было обжаловано. Истец обратилась в суд после того, как не смогла без вмешательства государства разобраться в отношениях со стоматологией. Делать нижнюю челюсть женщина пришла в «РИМ» весной 2021 года, а осенью обзавелась ортопедической конструкцией. Но зубы полностью не смыкались, в челюсти что-то щелкало, болели мышцы, женщина, рассказала она в суде, регулярно прикусывала язык. Подкручивания и подтягивания не помогали, зубы продолжали болеть, пациентка не слезала с обезболивающих. В конце концов она не выдержала, попросила все снять и вернуть ей 147 тысяч, заплаченных за работу и конструкцию.