Щелкала челюсть, не закрывался рот. Частная стоматология должна пациентке миллион, но репутация у нее с вопросом

Суд в Петербурге по всем фронтам встал на сторону пациентки зубной клиники «Стоматология РИМ», врачи которой, по мнению пенсионерки, не смогли справиться с ее нижней челюстью. Издержки и штрафы обойдутся клинике существенно дороже заплаченного.
О решении сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 августа, но фактически ему уже месяц, и оно не было обжаловано. Истец обратилась в суд после того, как не смогла без вмешательства государства разобраться в отношениях со стоматологией. Делать нижнюю челюсть женщина пришла в «РИМ» весной 2021 года, а осенью обзавелась ортопедической конструкцией. Но зубы полностью не смыкались, в челюсти что-то щелкало, болели мышцы, женщина, рассказала она в суде, регулярно прикусывала язык. Подкручивания и подтягивания не помогали, зубы продолжали болеть, пациентка не слезала с обезболивающих. В конце концов она не выдержала, попросила все снять и вернуть ей 147 тысяч, заплаченных за работу и конструкцию.
Клиника, сообщает пресс-служба, обратной связи не давала, так что пациентка зафиксировала все, что было у нее во рту, в другой стоматологии, наконец избавилась от ненавистной конструкции и сделала нормальную. С красивой улыбкой и полная решимости пенсионерка пошла в суд и выиграла.
Представители «РИМа» на заседание не пришли, отсутствие своей вины в страданиях женщины не доказали. Так что, согласно имеющемуся на сегодня решению суда, клиника должна пациентке стоимость услуг, неустойку, штраф, стоимость новой челюсти за полмиллиона, компенсацию морального вреда в 50 тысяч, госпошлину и услуги юриста — всего 1,1 млн рублей.
Обозначенный в СПАРК как директор клиники Мурад Гусейнов (он же третье лицо по иску) сообщил «Фонтанке», что уже пару лет как «РИМом» фактически не занимается, но пациентку прекрасно помнит. Он назвал женщину «бытовым террористом». По его словам, врачам клиники она на конструкцию и боли не жаловалась. «Она такая аферистка, это мое мнение. Придет в парикмахерскую, прическа не понравится — и не заплатит. Придет в кафе — обязательно в тарелке муху найдет», — поделился Гусейнов и добавил, что женщина осталась должна клинике 90 тысяч рублей.