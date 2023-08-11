Министр Колокольцев, вам легавых или мопсов?

Глава МВД России громко признал катастрофическую нехватку подчиненных. Конечно же, сослались на деньги. Министр, вы не туда. Ваши генералы просто достали ментов своими идиотскими представлениями об идеальном полицейском.

— Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация, — публично заявил 10 августа министр МВД Владимир Колокольцев.

И пошли пластмассовые рассуждения различных политических персонажей о вечно грошовой зарплате, о том — о сем, о минимизации рисков. Это так, но это бред.



Из полиции бегут не оттого, что сегодня действительно стало сложнее зарабатывать на левых темах. Поверьте, есть еще резервы. И не потому, что большинство служб (кадры и хозяйственные — не в счет) работают от забора и до ночи. А всегда только так и было. И не из-за космоса социальных сетей, куда может влететь любой их неправильный чих. Все намного бесчеловечнее и тупее. Из ментов стругают картинку на скучнейший плакат: «Отличник — опора начальника в решении оперативно-служебных задач».



Дальше действуют так: всевозможные тыловые инспекции, собственные безопасности и примкнувшие к ним бесчисленные проверяющие неукоснительно бдят за неумолимым исполнением вороха циркуляров и инструкций. В крупных управлениях в прямом смысле ходят патрули, выискивающие тех, кто пришел на работу в джинсах; кто как-то не по линейке присобачил шеврон на форменный рукав; кто курит в неположенном месте; кто тюбик с клеем положил в сейф, а это не по приказу; кто неправильно припарковался; кто посмел перебрать с тонировкой стекол; кто не побрился; кто не добрился … Поставляйте любую чушь — вы не промажете.



На вахтах выставляются посты, по секундам фиксирующие утренний приход сотрудников на службу. При этом никого не колышет, что, например, опер работал всю ночь. С постовых и инспекторов ГИБДД требуют непревзойденной изысканности, наплевав, допустим, что они во время всяких саммитов, конференций, африканских слетов по 16 часов в день выслушивают возмущенное коллективное сознание россиян.

Сегодня заправить им машину по блату — ЧП всех ЧП. А то, что сотрудники на своих личных колесах сутками гоняют по рабочим моментам — никого не торкает. Могу долго декламировать: а вот там, а вот здесь…



Участковые перед тем, как угомонить квартирного боксера, сначала снимают на свой телефон свои обращения к нему же, мол, прошу прощения, а зачем вы жене лицо помяли? А вдруг от него жалоба, что не зачитал права, как в голливудских фильмах?

Представьте себе, что в паблике появляется видео, где полицейский тыкает нарушителю: «Ну-ка, иди сюда!». Это же целый скандал. Как тут без служебной проверки. Минимум — выговорешник непосредственному начальнику.



Министр, я начинал работать в уголовном розыске примерно в одно и то же время с вами. Помните, как мы реагировали на высказывание задержанного:«Пошел на, мусор!»? Правильно, ударом под дых. Так вот, теперь от всех этих неукоснительных исполнений у мусоров дыхание и перехватило. А вкалывать никто не отменял.



Это не двойной стандарт. «Двойной» между генералами и нижними был всегда. Тут без претензий. Но это даже не про незнание реалий. Министр, вы реально считаете, что из человека можно сделать цифру и это будет работать?

Про выпивку я уже не говорю. Даю честное слово, что надзирающие часто осматривают кабинеты, как говорится в тюрьмах, на предмет запрещенных предметов. И порой находят бутылку вискаря. Тут я вам скажу, шуточки стихают. Ну явно же — коррупция. Или хотя бы злостное нарушение инструкции. Дочистили ряды до того, что перед всенародными праздниками сотрудников предупреждают-предупреждают: вечером не собираться, стаканы отставить, иначе репрессии. В прямом смысле, вплоть до увольнения.



Я, правда, знаю одного следователя. Его фамилия Знаменский. Он пил только лимонад «Буратино», не ругался матом, всегда ходил в майорских погонах как с иголочки и при этом раскрыл все порученные ему дела. Но он киногерой из советского сериала «Следствие ведут знатоки». Министр, вы удивитесь, а таких не бывает.



Откушу за себя: мне подай матерого, опасного, думающего мента. Кто может и простить, и рожу начистить. И пусть он на своей территории харчуется бесплатно или так далее, но та домохозяйка за ним как за стеной. Это и есть власть. Не та, что недавно я наблюдал в одном отделе полиции, где милый молодой дежурный с детским личиком, но причесанный под поглаженного мопса, позвонил старшему офицеру и попросил его подстраховать — вывести из камеры в туалет задержанного. Какая прелесть. Так вот те пять тысяч, о которых вы доложили — кто сбежал из этого абсурда — и были нормальными.



Дело дрянь.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

