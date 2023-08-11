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    Министр Колокольцев, вам легавых или мопсов?

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    Глава МВД России громко признал катастрофическую нехватку подчиненных. Конечно же, сослались на деньги. Министр, вы не туда. Ваши генералы просто достали ментов своими идиотскими представлениями об идеальном полицейском.

    — Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация, — публично заявил 10 августа министр МВД Владимир Колокольцев.

    И пошли пластмассовые рассуждения различных политических персонажей о вечно грошовой зарплате, о том — о сем, о минимизации рисков. Это так, но это бред.

    Из полиции бегут не оттого, что сегодня действительно стало сложнее зарабатывать на левых темах. Поверьте, есть еще резервы. И не потому, что большинство служб (кадры и хозяйственные — не в счет) работают от забора и до ночи. А всегда только так и было. И не из-за космоса социальных сетей, куда может влететь любой их неправильный чих. Все намного бесчеловечнее и тупее. Из ментов стругают картинку на скучнейший плакат: «Отличник — опора начальника в решении оперативно-служебных задач».

    Дальше действуют так: всевозможные тыловые инспекции, собственные безопасности и примкнувшие к ним бесчисленные проверяющие неукоснительно бдят за неумолимым исполнением вороха циркуляров и инструкций. В крупных управлениях в прямом смысле ходят патрули, выискивающие тех, кто пришел на работу в джинсах; кто как-то не по линейке присобачил шеврон на форменный рукав; кто курит в неположенном месте; кто тюбик с клеем положил в сейф, а это не по приказу; кто неправильно припарковался; кто посмел перебрать с тонировкой стекол; кто не побрился; кто не добрился … Поставляйте любую чушь — вы не промажете.

    На вахтах выставляются посты, по секундам фиксирующие утренний приход сотрудников на службу. При этом никого не колышет, что, например, опер работал всю ночь. С постовых и инспекторов ГИБДД требуют непревзойденной изысканности, наплевав, допустим, что они во время всяких саммитов, конференций, африканских слетов по 16 часов в день выслушивают возмущенное коллективное сознание россиян.

    Сегодня заправить им машину по блату — ЧП всех ЧП. А то, что сотрудники на своих личных колесах сутками гоняют по рабочим моментам — никого не торкает. Могу долго декламировать: а вот там, а вот здесь…

    Участковые перед тем, как угомонить квартирного боксера, сначала снимают на свой телефон свои обращения к нему же, мол, прошу прощения, а зачем вы жене лицо помяли? А вдруг от него жалоба, что не зачитал права, как в голливудских фильмах?

    Представьте себе, что в паблике появляется видео, где полицейский тыкает нарушителю: «Ну-ка, иди сюда!». Это же целый скандал. Как тут без служебной проверки. Минимум — выговорешник непосредственному начальнику.

    Министр, я начинал работать в уголовном розыске примерно в одно и то же время с вами. Помните, как мы реагировали на высказывание задержанного:«Пошел на, мусор!»? Правильно, ударом под дых. Так вот, теперь от всех этих неукоснительных исполнений у мусоров дыхание и перехватило. А вкалывать никто не отменял.

    Это не двойной стандарт. «Двойной» между генералами и нижними был всегда. Тут без претензий. Но это даже не про незнание реалий. Министр, вы реально считаете, что из человека можно сделать цифру и это будет работать?

    Про выпивку я уже не говорю. Даю честное слово, что надзирающие часто осматривают кабинеты, как говорится в тюрьмах, на предмет запрещенных предметов. И порой находят бутылку вискаря. Тут я вам скажу, шуточки стихают. Ну явно же — коррупция. Или хотя бы злостное нарушение инструкции. Дочистили ряды до того, что перед всенародными праздниками сотрудников предупреждают-предупреждают: вечером не собираться, стаканы отставить, иначе репрессии. В прямом смысле, вплоть до увольнения.

    Я, правда, знаю одного следователя. Его фамилия Знаменский. Он пил только лимонад «Буратино», не ругался матом, всегда ходил в майорских погонах как с иголочки и при этом раскрыл все порученные ему дела. Но он киногерой из советского сериала «Следствие ведут знатоки». Министр, вы удивитесь, а таких не бывает.

    Откушу за себя: мне подай матерого, опасного, думающего мента. Кто может и простить, и рожу начистить. И пусть он на своей территории харчуется бесплатно или так далее, но та домохозяйка за ним как за стеной. Это и есть власть. Не та, что недавно я наблюдал в одном отделе полиции, где милый молодой дежурный с детским личиком, но причесанный под поглаженного мопса, позвонил старшему офицеру и попросил его подстраховать — вывести из камеры в туалет задержанного. Какая прелесть. Так вот те пять тысяч, о которых вы доложили — кто сбежал из этого абсурда — и были нормальными.

    Дело дрянь.

    Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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