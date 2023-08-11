«Называйте меня голубем мира». 74-летний немецкий велосипедист выезжает из Петербурга, чтобы посмотреть на Россию

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





74-летний Альфред Мэр приехал в Петербург, откуда планирует начать свое большое путешествие по России на велосипеде. Отдел спорта «Фонтанки» встретился с ним и узнал, какие ужасы ему рассказывали друзья, чтобы отговорить от этой поездки.



— В первую очередь хотелось бы узнать, что вы за человек.

— Меня зовут Альфред Мэр. Я родом из маленького немецкого городка на границе со Швейцарией. Мой папа изначально был плотником. Потом его забрали на войну — он воевал на Западном фронте. После возвращения из-за ранений пришлось стать почтальоном. Мама была домохозяйкой. Нас было пять детей, поэтому надо было кому-то следить за нами. Сам я всю жизнь проработал учителем физкультуры в школе, сейчас уже десять лет как на пенсии. Очень много путешествую на велосипеде, так как появилось много свободного времени. Путешествовал по Европе, Аляске, Южной и Северной Америке. Давно интересовался Россией. В России в первый раз. Политика меня не интересует. Всегда хотел познакомиться с русской культурой и русскими людьми. И хотя меня пытались отговорить, рассказывали, как у вас тут всё страшно, я не побоялся, сел и поехал. У меня есть друзья в России по переписке, тоже велосипедисты. В Москве меня ждёт один велосипедист — Антон Сазонов, в Казани — Ильдус Янышев, тоже один из ребят, кто занимается у вас велодвижением и веломаршрутами.



— Дети у вас есть?

— У меня есть жена. Детей, к сожалению, нет, но есть молодой человек, которому я помогаю. Я познакомился с ним во время моего путешествия по Гватемале. В Германию мы приехали уже вместе. Теперь он живет неподалеку от нас. Мы с женой помогаем ему получить образование.

— Как жена относится к вашему увлечению и столь долгим отлучкам?

— Ну, она волнуется, конечно, но понимает, что это мое увлечение. И конечно, если меня нет дома пять месяцев, это ей не понравится, но если я отсутствую месяц или шесть недель, это не так критично.



— Предлагали ей отправиться в путешествие вместе?

— Она ездит со мной в короткие путешествия по Европе. Мы были вместе во Франции, в Румынии, но Россия, конечно, для нее слишком далеко. И плюс, две наши знакомые семьи в Германии тоже испугались и долго отговаривали меня, говорили, что опасно. Но когда я позвонил своим друзьям в Россию, те сказали: «Без проблем, приезжай, мы будем очень рады». В общем, теперь я здесь.

— Как долго вынашивали идею путешествия по России?

— Я планировал эту поездку уже несколько лет. Я бы приехал раньше, года три назад, но помешала пандемия.



— Как долго заняла подготовка?

— Вообще, я сильно долго не готовился. Визу получить оказалось не проблема: российские посольства в Европе никому не отказывают. Единственное, конечно, пришлось подумать над тем, как добраться до России, потому что самолёты сейчас напрямую в Петербург не летают. В итоге я прилетел в Хельсинки и оттуда уже на велосипеде доехал до Петербурга. Улетать домой планирую из Стамбула.



— Какой маршрут конкретно планируется? Какие города?

— Кроме, естественно, Санкт-Петербурга, где я уже нахожусь, это Москва и Казань — это мои основные пункты. Мои друзья в этих городах постоянно звонят мне, во всем помогают, дают советы. Спасибо им за это. И кроме этого, планирую проехать по Золотому кольцу. Кстати, велопутешествие от Санкт-Петербурга в Москву несколько лет назад разработал Редлих Кадан — есть такой разработчик маршрутов из Берлина. Маршрут начинается от Павловска, дальше он идёт через Старую Руссу, Великий Новгород, Демянск, Старицу. То есть немножко в обход больших дорог. Там есть и перепад высот, и где остановиться на ночлег, и какие достопримечательности будут по пути. Этот маршрут до меня прошли всего три велосипедиста из Европы: сам Редлих, еще один мой друг Мартин Кри и Ильдус Янышев, который как раз ждёт меня в Казани.



— А до Казани тоже на велосипеде?

— Да. Со мной поедет сопровождающий — Антон Сазонов.

— А из Казани потом?

— А это нам предстоит еще решать. Либо поедем с Ильдусом до Ростова-на-Дону, но ещё этот маршрут не продумывали, либо еще какие-то варианты появятся. Может, немного проплывем по Волге, потому что всё зависит от времени, от финансов. В день я стараюсь не проезжать более ста километров. Для моего возраста это предел. К тому же это оптимальная скорость, чтобы можно было еще что-то посмотреть, пообщаться с людьми и не устать.



— О деньгах. Какой бюджет поездки запланировали?

— Ну, примерно 2000 евро.

— Друзья, которые отговаривали от поездки, что говорили?



— Настойчиво отговаривали. Все были против, даже те, кто уже в России был и знают Россию, и знают, что люди здесь хорошие… Даже самый хороший друг Мартин Кри, один из тех, кто маршрут этот разрабатывал, — и он тоже отговаривал.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— Почему?

— Потому что пропаганда.

— А что говорят?

— Вся немецкая пресса, все немецкие средства информации говорят, что в России происходит катастрофа, что это агрессивная страна. Я сразу понимал, что это неправда. Как видите, я не испугался и всё равно поехал.



— Почему вас эти рассказы не испугали?

— В Европе остались здравомыслящие люди, те, кто понимают, что политика — это политика, а страна, культура, люди — это совсем другое. Я мечтал увидеть Россию, я мечтал увидеть ваши достопримечательности, ваш город, Москву, Казань, Россию, русских людей. К тому же мне кажется, что в такие времена именно такие люди, как мы, могут исправить ситуацию, начать наводить мосты. Потому что политика — она там, наверху. Плюс я приехал сюда показать русским людям, что не все иностранцы злобно настроены против России, что многие любят Россию, хотят здесь бывать, хотят дружить с русскими людьми. И когда я вернусь домой, я покажу свои фотографии, свои видеоролики, расскажу, как хорошо мне было в России, с кем я познакомился, с кем общался, какие русские люди на самом деле, что здесь есть интересного — для того, чтобы другие не боялись. Называйте меня голубем мира. Ха-ха.



— Совсем от политики невозможно уйти.

— Да, это грустная история. Вообще, политика, которую ведут сейчас Америка и Европа, — это большая катастрофа. Я хорошо знаю историю. Я хорошо помню, как НАТО продолжало, несмотря на все уговоры России, продвигаться всё дальше и дальше. Такое не понравилось бы ни одной стране. Да, то, что сейчас происходит, — это действительно всемирная катастрофа, и, к сожалению, на это повлиять невозможно. Ну, вот такие путешествия, я думаю, как раз позволяют сохранить какие-то крупицы разума и какие-то мосты между людьми в наших странах.



— Какой у вас велосипед?

— Velotraum. Это немецкая фирма. Я купил его еще в 2016 году и проехал на этом велосипеде уже практически 40 тысяч километров: Южная Америка, Центральная Америка, Аляска, Канада, Южная Европа — он везде был со мной, а я с ним. Кстати, на Украину в 2019-м я тоже ездил на нем.



— Самая серьезная поломка в дороге?

— Ну, как бы… По-большому не ломался. Ну, в Румынии была одна такая поломка, потому что нужно было ехать два дня по камням таким, по щебню. Ну, а так в принципе, в целом, не подводил.

— Какое самое опасное место, где он бывал?

— Вообще, мне как-то везло. Перед путешествием по Центральной Америке мне тоже рассказывали всякие ужасы, что там опасно. В итоге я проехал Колумбию, Эквадор, Коста-Рику, Никарагуа, Сальвадор, Гватемалу, Мексику, и со мной ничего не случилось, слава богу.

— Что вы знали о России до того, как сюда приехать?



— Я читал историю России, изучал её ещё и в школе, и через «Доктора Живаго», через фильмы. А в последние годы мои друзья, Мартин Кри много путешествовал по России и рассказывал, что ему понравилось, что красивые города, что интересные достопримечательности.



— Тот самый Кри, который сейчас отговаривал от поездки?

— Ну да. Вот так политика меняет людей.

— Какие-то слова по-русски знаете?

— Спасибо. На здоровье.

Записал Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

