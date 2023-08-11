Пенсионерка из петербургского пригорода неделю выпутывалась из мошеннической ловушки, от нее отстали только через два миллиона

Жительница поселка Левашово на севере Петербурга отдала мошенникам больше двух миллионов рублей в надежде спасти деньги. Удаленность от города вынудила авторов классической схемы со службой безопасности банка привлечь курьера.



Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, за реальной помощью 74-летняя жительница Левашово обратилась накануне. Еще с 31 июля она ежедневно была вынуждена общаться со «службой безопасности банка» и прочими персонажами по иерархии внушительности. Пенсионерка живет в небольшом поселке в 15 км от города с единственным банкоматом, так что первую и основную часть денег, которые ей обещали спасти, она отдала приехавшей курьерше. Черноволосая короткостриженая женщина увезла из поселка 1,8 млн рублей.

