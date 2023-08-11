«Есть вещи, о которых необходимо говорить». Музыканты выпустили альбом в поддержку подопечных Фонда Хабенского

Обложка музыкального альбома «Afterdark» Фото: Иван Князев Поделиться Поделиться





Независимые музыканты записали альбом в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского — детей и молодых людей с опухолями головного и спинного мозга.

Сборник «Afterdark» — это семь жизнеутверждающих песен о надежде и внутренней силе — от сумрачного гитарного эмбиента и стойкого рок-н-ролла к более прозрачным и хрупким мелодиям и стихам, от смятения и боли к яркой вспышке внутреннего света, рассказали «Фонтанке» создатели альбома.



В проекте приняли участие экспериментаторы на стыке поп-музыки, электроники и трип-хопа Никита Каменский и Сюзанна; музыкант и композитор Tim Aminov, хип-хоп экспериментатор Маугли, панк-дуэт Максима Тесли и Феликса Бондарева «ЩЕНКИ», инди-романтики «Андреграунд», оркестр с мурманским колоритом «Нотэбёрд», а также гитарист и композитор Павел Додонов, под чей трек Евгений Ткачук, сыгравший роль Шута в нашумевшем сериале «Король и Шут», прочитал стихотворение петербургского поэта Ивана Пинженина.



Авторы альбома убеждены, что в момент встречи с бедой человеку важны осознание и ощущение, что он не один. И часто, кроме физической борьбы, людям приходится бороться с недугом эмоционально, искать силы и ресурс, чтобы не опускались руки.



«Есть проблемы, которые люди предпочитают не замечать по разным причинам. О подобных вещах необходимо говорить, обращать на них внимание. И проблема детской онкологии — однозначно одна из таких. При создании «Afterdark» наша команда не ставила перед артистами рамки и ограничения. Главной задачей, которая стояла перед всеми участниками, — глубоко прочувствовать тему, проблематику, найти в ней то, что для них будет близко, и написать об этом песню. Медиум, жанр и настроение выбирали сами музыканты. Все треки в сборнике имеют некую твердость, прямоту, особую силу», — рассказывает о проекте музыкальный продюсер альбома и музыкант Tim Aminov.



Фонд Константина Хабенского уже 15 лет помогает детям и молодым взрослым до 25 лет с опухолями головного и спинного мозга: оплачивает лечение и реабилитацию, помогает оснащать профильные отделения клиник, а также занимается информированием аудитории, инициирует медиа-проекты, разрушающие стигму и стереотипы вокруг заболевания. Среди детей и подростков это может ощущаться особенно остро — часто их задирают сверстники, а некоторые все еще считают, что рак заразен.



«Благотворительные фонды совершенно по-разному пытаются коммуницировать с аудиторией, рассказывая о проблематиках, с которыми работают. Фонд Хабенского уже много лет ищет и выбирает такие инструменты и тональности, которые позволяют достучаться до каждого, погрузив человека настолько, насколько он к этому готов. Сборник «Afterdark» — это еще один способ рассказать о том, через что проходят наши подопечные, а также показать, что способов помогать друг другу огромное множество, музыка и творчество — одни из них», — говорит Елена Федулова, директор по коммуникациям Фонда Хабенского.



«Больше 10 лет я работаю с музыкой. За это время я видела слёзы радости на концертах любимых музыкантов, читала письма фанатов, которых песня спасла, когда земля уходила из-под ног, смотрела в пустые глаза людей, выбирающих вечеринки, чтобы забыться. Есть моменты, когда мы все ощущаем себя беззащитными и уязвимыми. И в эти моменты нам так важно верить. В моем понимании этот альбом для тех, кто чувствует тьму, но продолжает искать свет. Я очень рада, что к проекту присоединились наши друзья-музыканты, потому что музыка даёт надежду. Очень важно ощущать, что ты не один. Мы хотим, чтобы поддержки и внимательного отношения друг к другу было больше. И очень благодарны Фонду Хабенского за то, что его сотрудники при поддержке тысяч помощников дарят его своим подопечным», — рассказывает продюсер сборника Надя Буяльская.



С 11 августа альбом доступен на стриминг-сервисах. Вырученные средства будут направлены в Фонд Константина Хабенского.

