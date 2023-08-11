Ночная прогулка по Апрашке оставила петербургского токаря без смартфона. Одного из разбойников нашли спустя неделю

На петербуржца напали двое по пути домой в центре Петербурга. Отобранный смартфон не нашли, но один из злодеев в камере.



Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, неделю назад в полицию обратился 48-летний токарь. Ночью 4 августа он глубокой ночью шел домой через Апраксин двор. У 17 корпуса его поджидали двое, чьей целью была поясная сумка. В короткой стычке налетчики выиграли и забрали айфон, банковские карты и карту петербуржца — всего более чем на 18 тысяч рублей.



Оперативники отработали видео с камер и смогли установить одного из подозреваемых. Им оказался 40-летний житель Невского района. Нашли его ранним утром накануне у 41 дома по Садовой улице. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

