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    Ночная прогулка по Апрашке оставила петербургского токаря без смартфона. Одного из разбойников нашли спустя неделю

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    На петербуржца напали двое по пути домой в центре Петербурга. Отобранный смартфон не нашли, но один из злодеев в камере.

    Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, неделю назад в полицию обратился 48-летний токарь. Ночью 4 августа он глубокой ночью шел домой через Апраксин двор. У 17 корпуса его поджидали двое, чьей целью была поясная сумка. В короткой стычке налетчики выиграли и забрали айфон, банковские карты и карту петербуржца — всего более чем на 18 тысяч рублей.

    Оперативники отработали видео с камер и смогли установить одного из подозреваемых. Им оказался 40-летний житель Невского района. Нашли его ранним утром накануне у 41 дома по Садовой улице. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

    © Фонтанка.Ру

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