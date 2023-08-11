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    Бриллиантового Иисуса нашли в багаже у гражданина Нигерии в Пулково

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    6 комментариев

    Сотрудники таможни не поверили гражданину Нигерии, который решил пройти в петербургском аэропорту по «зеленому» коридору. И ослепли от блеска его багажа.

    Фото: пресс-служба СЗТУ
    Фото: пресс-служба СЗТУ
    Фото: пресс-служба СЗТУ
    Фото: пресс-служба СЗТУ
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    Как сообщает пресс-служба СЗТУ 11 августа, африканец прилетел из Стамбула. В его вещах сотрудники таможни нашли драгоценности на сумму порядка 2 млн рублей. Ожерелье с головой Иисуса и браслет со вставками из бриллиантов и фианитов, по словам пассажира, ему подарили родители, о необходимости их декларирования он ничего не знал.

    В Пулковской таможне заявили, что его незнание тянет на статью 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

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    ТаможняБриллиантыОжерельеБраслетДрагоценности
    ЛАЙК1
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    mrA11 Авг 2023 в 12:39
    какой китч
    +0−0
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