Бриллиантового Иисуса нашли в багаже у гражданина Нигерии в Пулково

Сотрудники таможни не поверили гражданину Нигерии, который решил пройти в петербургском аэропорту по «зеленому» коридору. И ослепли от блеска его багажа.
Как сообщает пресс-служба СЗТУ 11 августа, африканец прилетел из Стамбула. В его вещах сотрудники таможни нашли драгоценности на сумму порядка 2 млн рублей. Ожерелье с головой Иисуса и браслет со вставками из бриллиантов и фианитов, по словам пассажира, ему подарили родители, о необходимости их декларирования он ничего не знал.
В Пулковской таможне заявили, что его незнание тянет на статью 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».