Два петербуржца нашли в квартирах пистолеты и пулемет. Одному уголовное дело досталось в наследство, второму как загадка

Сразу в двух квартирах в Петербурге накануне утром владельцы нашли огнестрельное оружие. Оба провели день с допросами.



Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, накануне утром в полицию обратился охотник с улицы Лабутина. Владелец карабина, ружья и пары травматических пистолетов рассказал оперативникам, что совершенно случайно нашел на чердаке пистолет, на вид боевой. Экспертиза показала, что это пистолет без магазина конструкции Токарева образца начала 30-х годов прошлого века. Оружие пригодно для стрельбы, его изъяли, а по факту обнаружения возбудили уголовное дело.

