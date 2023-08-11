Два петербуржца нашли в квартирах пистолеты и пулемет. Одному уголовное дело досталось в наследство, второму как загадка

Сразу в двух квартирах в Петербурге накануне утром владельцы нашли огнестрельное оружие. Оба провели день с допросами.
Как стало известно «Фонтанке» 11 августа, накануне утром в полицию обратился охотник с улицы Лабутина. Владелец карабина, ружья и пары травматических пистолетов рассказал оперативникам, что совершенно случайно нашел на чердаке пистолет, на вид боевой. Экспертиза показала, что это пистолет без магазина конструкции Токарева образца начала 30-х годов прошлого века. Оружие пригодно для стрельбы, его изъяли, а по факту обнаружения возбудили уголовное дело.
Второй звонивший минувшим утром в полицию нашел арсенал в квартире на Пражской улице. Жилье ему досталось по наследству, отец, с которым мужчина не общался, скончался в ноябре прошлого года. Откуда в квартире взялись автомат «Юнкер-2», пистолет-пулемет ЛВ247, еще пять пока не опознанных пистолетов и патроны — пока неизвестно. Все оружие отправили на экспертизу. При жизни на владельца квартиры ничего огнестрельного не оформлялось.