Большая собака вышла из леса и покусала 2-летнюю именинницу под Петербургом. Потребовалась операция

Девочка из Выборгского района Ленинградской области попала в петербургскую больницу с рваными ранами на следующий день после своего дня рождения. Об этом стало известно «Фонтанке» 11 августа.



Двухлетнюю пациентку доставили к медикам в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали в том числе рваные раны и поместили в реанимацию. По словам матери, накануне вечером в посёлке Ленинский её покусала собака, предположительно, породы алабай.



По предварительным данным, пёс без ошейника зашёл на участок дома со стороны леса, пишет 47news. Как уточняет издание, ребёнка прооперировали, угрозы для жизни нет.

