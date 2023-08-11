Тела мужчины и женщины, а также остатки жидкости розового цвета нашли в квартире на юге Петербурга

Житель Петергофа вернулся домой и нашел тело мужчины. А затем и тело матери.
Звонок в 112 поступил накануне около десяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
Когда на место прибыл патруль, то в помещении также было обнаружено тело матери заявителя, 55-летней местной жительницы. Следов насильственной смерти на телах не нашли. Сын погибшей также рассказал, что женщина вела асоциальный образ жизни.
Из квартиры изъяли пластиковую бутылку с остатками розовой жидкости.
Тела направлены в морг для установления причины смерти.