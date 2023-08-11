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    Тела мужчины и женщины, а также остатки жидкости розового цвета нашли в квартире на юге Петербурга

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    Житель Петергофа вернулся домой и нашел тело мужчины. А затем и тело матери.

    Звонок в 112 поступил накануне около десяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 августа. Мужчина сообщил, что пришел домой и нашел в комнате матери тело мужчины (предположительно, её сожителя по имени Григорий).

    Когда на место прибыл патруль, то в помещении также было обнаружено тело матери заявителя, 55-летней местной жительницы. Следов насильственной смерти на телах не нашли. Сын погибшей также рассказал, что женщина вела асоциальный образ жизни.

    Из квартиры изъяли пластиковую бутылку с остатками розовой жидкости.

    Тела направлены в морг для установления причины смерти.

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