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    Электроподстанция вспыхнула в Калуге. Предварительная причина — молния

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    В Калуге утром 11 августа произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По предварительной версии, причиной возгорания стало попадание молнии. Выведены из строя два трансформатора.

    Владислав Шапша, губернатор Калужской области

    Никто не пострадал. Без электроснабжения остались населённые пункты, подключённые к подстанции. На месте работают пожарные расчёты и аварийные службы. К 8:25 возгорание на подстанции ликвидировали.

    «Проводится работа по переподключению электросетей и скорейшему восстановлению подачи электричества жителям», — отметил Шапша.

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