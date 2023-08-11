Электроподстанция вспыхнула в Калуге. Предварительная причина — молния

В Калуге утром 11 августа произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По предварительной версии, причиной возгорания стало попадание молнии. Выведены из строя два трансформатора.
Никто не пострадал. Без электроснабжения остались населённые пункты, подключённые к подстанции. На месте работают пожарные расчёты и аварийные службы. К 8:25 возгорание на подстанции ликвидировали.
«Проводится работа по переподключению электросетей и скорейшему восстановлению подачи электричества жителям», — отметил Шапша.