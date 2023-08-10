Новая перехватывающая парковка появится у метро «Удельная»

В Приморском районе Петербурга построят новую перехватывающую стоянку возле станции метро «Удельная». Пока что она на стадии проектирования.



По заказу Городского центра управления парковками началось проектирование перехватывающей парковки на Фермском шоссе, сообщает 10 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Площадь стоянки составит 9 тысяч квадратных метров. Завершить работы должны к весне 2024 года.

Это уже шестая парковка, проектирование которой началось в первом полугодии 2023 года, и восьмая с прошлого года. Помимо нее сейчас в рамках заключенных в этом году контрактов ведутся проектно-изыскательские работы для строительства перехватывающей парковки на улице Юннатов и городских автостоянок на улице Коллонтай, Загородном проспекте и Цитадельской дороге. На последней готовят две стоянки. Общая площадь этих парковок составит 29 тысяч квадратных метров. Проектирование должны завершить до конца года.