Новая перехватывающая парковка появится у метро «Удельная»

В Приморском районе Петербурга построят новую перехватывающую стоянку возле станции метро «Удельная». Пока что она на стадии проектирования.
По заказу Городского центра управления парковками началось проектирование перехватывающей парковки на Фермском шоссе, сообщает 10 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Площадь стоянки составит 9 тысяч квадратных метров. Завершить работы должны к весне 2024 года.
Это уже шестая парковка, проектирование которой началось в первом полугодии 2023 года, и восьмая с прошлого года. Помимо нее сейчас в рамках заключенных в этом году контрактов ведутся проектно-изыскательские работы для строительства перехватывающей парковки на улице Юннатов и городских автостоянок на улице Коллонтай, Загородном проспекте и Цитадельской дороге. На последней готовят две стоянки. Общая площадь этих парковок составит 29 тысяч квадратных метров. Проектирование должны завершить до конца года.
Также рассматривают возможность построить городскую стоянку площадью более 6 тысяч квадратных метров на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе. В ближайшее время состоится открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ.
Всего в Петербурге на сегодняшний день работают 13 городских автостоянок на 1 735 мест и 20 перехватывающих парковок общей вместимостью 2 073 машиноместа. В 2022 году открыли перехватывающую парковку у метро «Шушары». Сейчас рядом с ней строят еще один «перехват», до конца года там обустроят 289 машиномест.