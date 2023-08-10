    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, южн

    766мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97.28eur107.16

    Новая перехватывающая парковка появится у метро «Удельная»

    861
    7 комментариев

    В Приморском районе Петербурга построят новую перехватывающую стоянку возле станции метро «Удельная». Пока что она на стадии проектирования.

    По заказу Городского центра управления парковками началось проектирование перехватывающей парковки на Фермском шоссе, сообщает 10 августа пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Площадь стоянки составит 9 тысяч квадратных метров. Завершить работы должны к весне 2024 года.

    Это уже шестая парковка, проектирование которой началось в первом полугодии 2023 года, и восьмая с прошлого года. Помимо нее сейчас в рамках заключенных в этом году контрактов ведутся проектно-изыскательские работы для строительства перехватывающей парковки на улице Юннатов и городских автостоянок на улице Коллонтай, Загородном проспекте и Цитадельской дороге. На последней готовят две стоянки. Общая площадь этих парковок составит 29 тысяч квадратных метров. Проектирование должны завершить до конца года.

    Также рассматривают возможность построить городскую стоянку площадью более 6 тысяч квадратных метров на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе. В ближайшее время состоится открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ.

    Всего в Петербурге на сегодняшний день работают 13 городских автостоянок на 1 735 мест и 20 перехватывающих парковок общей вместимостью 2 073 машиноместа. В 2022 году открыли перехватывающую парковку у метро «Шушары». Сейчас рядом с ней строят еще один «перехват», до конца года там обустроят 289 машиномест.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПерехватывающие парковки
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость10 Авг 2023 в 20:09
    давно пора
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close