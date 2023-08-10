Смольный согласовал очередной этап благоустройства общественного пространства «Ленфильма»

Комитет по охране памятников согласовал «Ленфильму» благоустройство дворов, которое ведется в рамках превращения территории в открытое общественное пространство. Это следует из информации, опубликованной 10 августа на сайте КГИОП.



«Мы продолжаем большую работу по ремонтам и благоустройству помещений и территории киностудии. Большинство фасадов уже отремонтировано, построена новая котельная, и перенесен на новое место памятник ленфильмовцам, погибшим в Великую Отечественную войну. Теперь активно займемся благоустройством дворов киностудии. Это реализация идеи по превращению территории «Ленфильма» в открытое общественное пространство», — рассказала «Фонтанке» советник генерального директора АО «Ленфильм» Юлия Фотченко.