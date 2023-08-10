    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    3 м/с, южн

    766мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd97.4eur106.89

    Смольный согласовал очередной этап благоустройства общественного пространства «Ленфильма»

    471
    обсудить

    Комитет по охране памятников согласовал «Ленфильму» благоустройство дворов, которое ведется в рамках превращения территории в открытое общественное пространство. Это следует из информации, опубликованной 10 августа на сайте КГИОП.

    «Мы продолжаем большую работу по ремонтам и благоустройству помещений и территории киностудии. Большинство фасадов уже отремонтировано, построена новая котельная, и перенесен на новое место памятник ленфильмовцам, погибшим в Великую Отечественную войну. Теперь активно займемся благоустройством дворов киностудии. Это реализация идеи по превращению территории «Ленфильма» в открытое общественное пространство», — рассказала «Фонтанке» советник генерального директора АО «Ленфильм» Юлия Фотченко.

    Этап, согласованный КГИОП, касается обновления дворов: установки уличной мебели, обустройства пешеходных зон, озеленения, установки навесов, урн, велопарковок, устройства наружного освещения и архитектурной подсветки.

    Комитет заключил, что эти работы соответствуют зонам режима охраны (в рамках городского закона об объединенных зонах охраны объектов культурного наследия).

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close