Обязательное согласование архитектурного облика новых объектов может изменить застройку в регионах

С 1 сентября 2023 года девелоперы будут обязаны согласовывать архитектурный облик (АГО) новых объектов капитального строительства. К этому времени администрации поселений (в первую очередь — в зоне агломерации) должны утвердить карты территорий (специальных архитектурных зон), где необходимо будет этот архитектурный облик согласовывать. По мнению некоторых игроков строительного рынка, нововведение поможет учитывать существующую городскую среду при новом строительстве.



— Сейчас главный архитектор населенного пункта, не имеющего статус города федерального значения, фактически никак не может влиять на внешний вид новостроек, — рассказала главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина. — Например, если фасад нового здания диссонирует с окружающей застройкой, у главного архитектора нет полномочий что-либо с этим сделать. А между тем задача главного архитектора и состоит в том, чтобы регулировать то, что появляется в зоне его ответственности.

