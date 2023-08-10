Обязательное согласование архитектурного облика новых объектов может изменить застройку в регионах

С 1 сентября 2023 года девелоперы будут обязаны согласовывать архитектурный облик (АГО) новых объектов капитального строительства. К этому времени администрации поселений (в первую очередь — в зоне агломерации) должны утвердить карты территорий (специальных архитектурных зон), где необходимо будет этот архитектурный облик согласовывать. По мнению некоторых игроков строительного рынка, нововведение поможет учитывать существующую городскую среду при новом строительстве.
— Сейчас главный архитектор населенного пункта, не имеющего статус города федерального значения, фактически никак не может влиять на внешний вид новостроек, — рассказала главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина. — Например, если фасад нового здания диссонирует с окружающей застройкой, у главного архитектора нет полномочий что-либо с этим сделать. А между тем задача главного архитектора и состоит в том, чтобы регулировать то, что появляется в зоне его ответственности.
Минстрой России разработал перечень требований к колористике, отделочным материалам, остеклению фасадов и размещению технического и инженерного оборудования, которым теперь должны будут руководствоваться чиновники. Согласовывать предстоит одновременно схемы планировки земельного участка, объемно-планировочные и архитектурные решения.
— Застройщик обязательно должен учитывать ткань города, в котором он строит, — продолжила Гречухина. — Работа с контекстом, с историей места и с ориентирами в пространстве должно закладываться на этапе мастер-планирования. Тогда есть шанс сделать что-то хорошее. Кроме того, сейчас покупатель на первичном рынке внимательно смотрит на то, чему раньше не придавал большого значения, — архитектуру, долю студий в проекте, дворы, социальные объекты на территории, — подчеркнула Елизавета Гречухина.
Кроме того, по ее словам, людям нужно больше общественных пространств, например коворкингов или кафе, где можно провести встречу, не приглашая никого в свою квартиру, более развитая сервисная инфраструктура.