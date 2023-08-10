«Зенит» готов заплатить 35 млн евро за итальянского полузащитника из «Галатасарая»

Футбольный клуб «Зенит» начал переговоры с турецким «Галатасараем» о покупке итальянского полузащитника Николо Дзаньоло. Журналист Джанлука Ди Марцио у себя в соцсетях написал, что петербургский, клуб предложил за итальянца 35 миллионов евро, а самому игроку — зарплату в 9 миллионов евро в год.



Подробные условия объясняются тем, что у «Зенита» мощные конкуренты в борьбе за Дзаньоло. Среди них «Астон Вилла» из английской премьер-лиги, которая также намерена заполучить футболиста. Клуб видит в нем замену Эмилано Буэндиа, который выбыл на долгий срок из-за травмы связок колена. Позволить себе полноценный трансфер англичане пока не могут и готовы предложить «Галатасараю» лишь арендовать игрока с правом или обязательством выкупа.