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    «Зенит» готов заплатить 35 млн евро за итальянского полузащитника из «Галатасарая»

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    Футбольный клуб «Зенит» начал переговоры с турецким «Галатасараем» о покупке итальянского полузащитника Николо Дзаньоло. Журналист Джанлука Ди Марцио у себя в соцсетях написал, что петербургский, клуб предложил за итальянца 35 миллионов евро, а самому игроку — зарплату в 9 миллионов евро в год.

    Подробные условия объясняются тем, что у «Зенита» мощные конкуренты в борьбе за Дзаньоло. Среди них «Астон Вилла» из английской премьер-лиги, которая также намерена заполучить футболиста. Клуб видит в нем замену Эмилано Буэндиа, который выбыл на долгий срок из-за травмы связок колена. Позволить себе полноценный трансфер англичане пока не могут и готовы предложить «Галатасараю» лишь арендовать игрока с правом или обязательством выкупа.

    Николо Дзаньоло перешёл в «Галатасарай» из «Ромы» зимой 2023 года. В рамках чемпионата Турции он провел 10 матчей и забил 5 голов. Подробную статистику итальянца можно найти здесь.

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