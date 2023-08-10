Северный прокурор заподозрен в хамстве. Проверку от Следкома ему организовал петербургский адвокат

Петербургский адвокат в Северодвинске получил внезапный хук справа и обвинение в интернет-буллинге. Обидчик, уверяет защитник, оказался старым знакомым, чьи полномочия на должности прокурора города под вопросом.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по заявлению адвоката из Петербурга Романа Скачкова. По данным «Фонтанки», он обратился в СК в середине июля и описал в заявлении, как на него ни с того ни с сего набросился прокурор Северодвинска Сергей Северов. В конце мая Скачков приехал на свою малую родину в командировку и в ожидании судебного заседания решил навестить родителей. Адвокат шел в сторону их дома по площади Ленина, листая в смартфоне новости.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», напавший на адвоката мужчина тоже занимался своими делами. Приехал на черном автомобиле, вышел из него, отряхнул брюки и, вроде как, кого-то ждал. Адвокат прошел мимо, а через несколько секунд обидчик, видимо, мужчину узнал, побежал за ним, с размаху ударил Скачкова в правое плечо, из-за чего последний отшатнулся метра на полтора и выронил телефон.

«Фонтанка.ру»

Заявитель утверждает, что в нападавшем с уверенностью узнал Северова. Прокурор, по словам адвоката, высказал претензию в духе того, что он рассказывает в Интернете небылицы: где-то в сети сочиняют, что прокурор якобы усадил на руль какую-то пьяную девицу. Эта выдумка либо затерялась в глубинах мировых поисковых систем, либо была удалена, либо не была такой уж публичной — найти хоть что-то похожее «Фонтанке» в соцсетях и поисковиках не удалось.

Диалог на повышенных тонах, судя по записи, закончился быстро, обидчик ушел в кафе с подоспевшим знакомым. Скачков же отравился в родительский дом с разбитым телефоном и полным непониманием произошедшего. Как он описал в заявлении, напавший на ход ноги пообещал ему проблемы с работой. «Мы раньше работали в одной структуре, но я уже 11 лет его не видел, мы не друзья и даже не приятели. Каких-то конфликтов до сих пор у меня с ним никогда не было», — рассказал «Фонтанке» адвокат.



Скачков видит в действиях прокурора превышение полномочий с применением насилия и умышленное повреждение его имущества.

Сергей Северов в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что «ничего не подтвердилось», однако на прямой вопрос о том, виделся ли он со Скачковым на площади Победы, однозначно не ответил.



— Никакого конфликта не было, ничего там нету, ничего не подтвердилось

— То есть заявление голословно?

— Я не знаю с кем разговариваю, я вам факты говорю, что даже что-то он мне там писал, ничего это не подтвердилось



— Вы с ним виделись в конце мая на площади Победы?

— Я работаю, если бы было, как вы говорите, так я бы давно был отстранен и по-плохому уволен.

На сегодняшний день адвокату о завершении проверки по его заявлению и ее результатах не сообщали.



В конце июля местный портал «Беломорканал» писал о грядущей отставке Северова с должности прокурора в связи с выходом на пенсию и еще через неделю назвал его вероятного преемника. «По некоторым данным, этому предшествовал инцидент с его участием на площади Победы», — упоминается в публикации. На вопрос о соответствии этой информации действительности Северов, «если собираетесь что-то публиковать», велел запрашивать данные в официальных органах.

