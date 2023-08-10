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    В Парголово появится первый в Петербурге двор с дополненной реальностью

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    В Парголово появится благоустроенный двор с детской игровой площадкой, где используют технологии дополненной реальности (AR).

    Как уточняют в компании GloraX, общая площадь благоустроенной территории составит более 11 тыс. кв. м. Закрытый двор разделят на три основных зоны: лаунж-пространство для взрослых, зону для детей младшего возраста, а также workout.

    Фото: Предоставлено пресс-службой компании GloraX
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    Пешеходные дорожки по периметру пространства украсят следы различных животных с QR-кодами. По задумке авторов дизайн-проекта, после сканирования кода животное «оживает» на экране телефона и ребенок может проследовать по его следам. Это поможет как разнообразить сценарии игр во дворе, так и помочь родителям в игровой форме увести ребенка с площадки.

    Девелопер намеренно сделал игровое пространство для детей до трех лет, отказавшись от площадок для ребят постарше, чтобы соблюсти принцип тихого двора. В центре расположится большая песочница, в игровой зоне — комплекс с горкой, карусель, батуты, холм с канатом, качели и игровой комплекс «Кубики с горкой».

    В лаунж-пространстве для взрослых установят гамаки и две перголы, под одной из которых разместится амфитеатр, под другой — столы с розетками.

    Озеленение двора будет состоять из цветущих кустарников, карликовых сосен и крупномерных деревьев: красных кленов, лип и сербской ели.

    Как отметила Екатерина Ульянова, директор по маркетингу и PR GloraX, двор в проекте GloraX Парголово станет первым на рынке новостроек Санкт-Петербурга двором, где применили технологию дополненной реальности.

    Фото: Предоставлено пресс-службой компании GloraX

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