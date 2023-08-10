Новые дорожные технологии внедряют в Петербурге

«Туристическая привлекательность города зависит в том числе от качества дорожной сети, — уверен генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов. — Оно достигается за счет не только тщательного контроля проводимых работ и профессионализма строителей, но также благодаря использованию современных технологий. Замена дорожного полотна и их применение позволяет как повысить безопасность движения, так и сократить для водителей и пассажиров время нахождения в пути».

В ходе ремонта дороги на Литейном проспекте Петербурга «Газпромнефть — Битумные материалы» применила уникальное оборудование. Для герметизации стыков между укладываемым асфальтом специалисты использовали инновационный материал — жидкую стыковочную ленту*. Ее наносили с помощью устройства, у которого нет аналогов, — автоматизированного модуля для асфальтоукладчика. Это помогает работникам выполнить задачу качественно и в срок.

Используемый предприятием модуль легко устанавливается на любой асфальтоукладчик и позволяет наносить продукт на полотно автоматически — непосредственно при укладке асфальтобетонной смеси. Пока технологию применили на участке длиной в один километр — от Невского проспекта до улицы Пестеля. Но, по словам Дмитрия Орлова, в дальнейшем предприятие планирует масштабировать опыт.



«Ремонт на Литейном проспекте проведен с опережением по срокам и по современной методике объемно-функционального проектирования смесей и покрытий. Это позволит значительно повысить устойчивость дороги к высоким нагрузкам, — отметил Андрей Демин, начальник управления контроля качества и внедрения инноваций СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». — Но самое главное – в результате развития транспортной инфраструктуры город станет еще комфортнее для жителей. Это возможно только благодаря эффективной координации действий власти и бизнеса, примером которой и стали работы на таком значимом объекте».



Объемы дорожного ремонта в Петербурге постоянно растут, добавил Андрей Демин. Только в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городе отремонтируют еще 130 километров покрытия.



Справка:



*Жидкая стыковочная лента — это битумно-полимерный жидкий состав с различными модификаторами. Технология ее применения состоит всего из двух операций: нужно залить состав в бак машины и под давлением нанести его на кромку. При этом дополнительной фиксации материала на кромке не требуется. Кроме того, ленту не нужно разогревать, а сама она не содержит растворителей.



ООО «Газпромнефть – Битумные материалы»

