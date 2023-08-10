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    Петербург 2.0. В Александровском саду открылась фотовыставка о знаковых объектах города

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    На центральной аллее Александровского сада появились фотографии известных объектов города — как они выглядели 20 лет назад и сейчас. Фотовыставка «Петербург 2.0», приуроченная ко Дню строителя, инициирована СРО А «Объединение строителей СПб» и комитетом по строительству при поддержке губернатора Александра Беглова.

    Фото: Предоставлено пресс-службой СРО А «Объединение строителей СПб»
    Фото: Предоставлено пресс-службой СРО А «Объединение строителей СПб»
    Фото: Предоставлено пресс-службой СРО А «Объединение строителей СПб»
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    Как отметил на открытии глава комитета по строительству Игорь Креславский, выставка олицетворяет развитие города через ряд знаковых объектов. В экспозицию вошло «прошлое и настоящее» 11 ключевых построек города — новых и отреставрированных, общественных и деловых зданий и объектов инфраструктуры. На каждом фото объединены ракурсы одних и тех же мест, снятые сейчас и 20 лет назад, когда город праздновал свое 300-летие: Лахта-центр, Новая Голландия, Новая сцена Мариинского театра, стадион на Крестовском, Феодоровский собор, Экспофорум, Левашовский хлебозавод, Театр танца Бориса Эйфмана, вантовый мост и другие.

    — Как раз в 2003 году я руководил городским строительством, и в том числе и подготовкой к 300-летию Петербурга, — заявил на открытии президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров. — Именно с того времени в Петербурге начался строительный бум и активное развитие новых ключевых объектов вроде КАД и ЗСД, реставрация множества исторических зданий, что дало определенный толчок развитию города. Хотелось бы, чтобы гости Петербурга сегодня гуляли не только в пределах Дворцовой площади и центра, а больше смотрели на новые современные достопримечательности вроде Лахта-центра и других.

    По словам Александра Вахмистрова, эта выставка — только начало, и если людям понравится, в следующем году она охватит всю центральную аллею Александровского сада.

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