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    Melon Fashion Group перешла под контроль Ивана Таврина. ФАС разрешила компании бизнесмена купить 75% ретейлера

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    Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала ходатайство компании «Радио реклама НН» о приобретении торговых сетей Sela, Zarina, Befree и Love Republic, входящих в Melon Fashion Group. Об этом говорится в сообщении ведомства от 10 августа.

    Рекламное агентство «Радио реклама НН» принадлежит Kismet Capital Group бывшего руководителя «МегаФона» Ивана Таврина. Компания планирует приобрести до 75% акций АО «МФГ Инвест», а также право контролировать деятельность АО «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль», отмечают в ФАС. По мнению антимонопольщиков, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынках розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами.

    Ранее шведская компания Eastnine сообщила, что заключила соглашение о продаже 36% акций Melon Fashion Group за 15,6 млрд рублей. Покупателем была названа другая российская компания — «ГЕМ Инвест».

    Melon Fashion Group основана в 2005 году на базе петербургской фабрики «Первомайская Заря». Она владеет и управляет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Компания работает в 181 городе на территории России, а также в Казахстане, Армении и Белоруссии. На конец прошлого года она управляла 845-ю магазинами. Выручка Melon Fashion Group в 2022 году достигла 37,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей.

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    SelaЗаринаBefreeПродажа бизнеса
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