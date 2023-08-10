Melon Fashion Group перешла под контроль Ивана Таврина. ФАС разрешила компании бизнесмена купить 75% ретейлера

Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала ходатайство компании «Радио реклама НН» о приобретении торговых сетей Sela, Zarina, Befree и Love Republic, входящих в Melon Fashion Group. Об этом говорится в сообщении ведомства от 10 августа.



Рекламное агентство «Радио реклама НН» принадлежит Kismet Capital Group бывшего руководителя «МегаФона» Ивана Таврина. Компания планирует приобрести до 75% акций АО «МФГ Инвест», а также право контролировать деятельность АО «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль», отмечают в ФАС. По мнению антимонопольщиков, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынках розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами.

