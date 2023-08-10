На одной окраине Петербурга встретились «Нива» и трамвай, на другой — «Тойота» и лазурные автобусы

Две аварии с общественным транспортом произошли утром 10 августа в Петербурге. В одну попал трамвай, в другую — два лазурных автобуса.
«Нива» столкнулась с трамваем на перекрестке Кондратьевского проспекта и улицы Жукова, рассказали 10 августа очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Машина двигалась во встречном направлении и не предоставила преимущество поворачивавшему трамваю, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса». В аварии никто не пострадал, движение трамваев в обе стороны было отведено.
Между двумя лазурными автобусами встряла «Тойота Камри» на Пулковском шоссе. В АО «Третий парк» заявили, что машина врезалась в их автобус, который стоял впереди. Вероятно, изначально столкновение произошло со вторым лазурным автобусом, но точной информации об обстоятельствах ДТП пока нет. По предварительным данным, никто не пострадал.