    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    766мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.4eur106.89

    На одной окраине Петербурга встретились «Нива» и трамвай, на другой — «Тойота» и лазурные автобусы

    731
    1 комментарий

    Две аварии с общественным транспортом произошли утром 10 августа в Петербурге. В одну попал трамвай, в другую — два лазурных автобуса.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Нива» столкнулась с трамваем на перекрестке Кондратьевского проспекта и улицы Жукова, рассказали 10 августа очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Машина двигалась во встречном направлении и не предоставила преимущество поворачивавшему трамваю, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса». В аварии никто не пострадал, движение трамваев в обе стороны было отведено.

    ПоделитьсяПоделиться

    Между двумя лазурными автобусами встряла «Тойота Камри» на Пулковском шоссе. В АО «Третий парк» заявили, что машина врезалась в их автобус, который стоял впереди. Вероятно, изначально столкновение произошло со вторым лазурным автобусом, но точной информации об обстоятельствах ДТП пока нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с автобусамиДТП с трамваемДТП с общественным транспортомДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close