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    Интерпол настиг в Петербурге иностранца, подозреваемого в наживе на лекарствах

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    На Загородном проспекте завершились приключения гражданина Азербайджана, объявленного в международный розыск. На родине с него спросят за сумму, равную примерно 5,6 миллиона рублей.

    Задержан 32-летний мужчина был накануне утром при участии Интерпола, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Он приехал в Россию в феврале, чтобы работать, честно состоит на миграционном учете и живет в Волхове.

    Следствие полагает, что фигурант присвоил крупную сумму под предлогом закупки лекарств, чтобы потом перепродать мошенническим способом. Дома его ждет арест по делу о мошенничестве в крупном размере.

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    ИнтерполРозыскМошенничествоЛекарстваЗакупка лекарств
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