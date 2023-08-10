Интерпол настиг в Петербурге иностранца, подозреваемого в наживе на лекарствах

На Загородном проспекте завершились приключения гражданина Азербайджана, объявленного в международный розыск. На родине с него спросят за сумму, равную примерно 5,6 миллиона рублей.



Задержан 32-летний мужчина был накануне утром при участии Интерпола, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Он приехал в Россию в феврале, чтобы работать, честно состоит на миграционном учете и живет в Волхове.



Следствие полагает, что фигурант присвоил крупную сумму под предлогом закупки лекарств, чтобы потом перепродать мошенническим способом. Дома его ждет арест по делу о мошенничестве в крупном размере.

