Фанаты «Зенита» заявили, что им запретили пронести на матч в Самаре баннер про Косово

Фанаты «Зенита» не смогли пронести баннер, посвященный ситуации в Косово, на матч Кубка России против «Крыльев Советов» в Самаре. Об этом сообщается вечером 9 августа в социальных сетях фанатского объединения «Ландскрона».

Баннер выполнен в цветах сербского флага. На нем надпись на сербском языке: «Кад се војска на Косово врати». В переводе означает: «Когда армия вернется в Косово?»



«Данный баннер изначально был согласован, но при странных обстоятельствах в итоге запрещён к проносу на кубковый матч с «Крыльями Советов». В связи с этим фактом было решено сделать групповое фото с ним у гостевого сектора перед игрой», — говорится в заявлении фанатов «Зенита».

