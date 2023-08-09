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    Фанаты «Зенита» заявили, что им запретили пронести на матч в Самаре баннер про Косово

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    Фанаты «Зенита» не смогли пронести баннер, посвященный ситуации в Косово, на матч Кубка России против «Крыльев Советов» в Самаре. Об этом сообщается вечером 9 августа в социальных сетях фанатского объединения «Ландскрона».

    Фото: «Ландскрона»
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    Баннер выполнен в цветах сербского флага. На нем надпись на сербском языке: «Кад се војска на Косово врати». В переводе означает: «Когда армия вернется в Косово?»

    «Данный баннер изначально был согласован, но при странных обстоятельствах в итоге запрещён к проносу на кубковый матч с «Крыльями Советов». В связи с этим фактом было решено сделать групповое фото с ним у гостевого сектора перед игрой», — говорится в заявлении фанатов «Зенита».

    Поклонники сине-бело-голубых неоднократно вывешивали баннеры, посвященные теме Косово, в поддержку позиции Сербии, которая считает регион своей территорией. В июле во время матча «Зенита» с белградской «Црвеной Звездой» болельщики обеих команд устроили перекличку с лозунгом «Косово — Сербия». Россия независимость Косово не признает.

    Фото: «Ландскрона»

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