    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, зап

    762мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.4eur106.89

    «Лучи Победы» осветили небо над Петербургом. Город отмечает 79-ю годовщину окончания битвы за Ленинград

    831
    14 комментариев

    Ночное небо над площадью Победы 9 августа осветили лучи блокадных прожекторов. Так Петербург отметил 79-ю годовщину окончания битвы за Ленинград. В рамках патриотической акции «Лучи Победы» на высотках по обеим сторонам Московского проспекта разместили мощные источники света.

    Место выбрано неслучайно. В годы войны Московский проспект служил фронтовой дорогой. В 1945 году на площади была возведена временная триумфальная арка, а спустя 30 лет появился монумент в честь героических защитников Ленинграда.

    Битва за Ленинград считается самым долгим сражением Второй Мировой войны, она продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и закончилась разгромом финских частей на Карельском перешейке.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В блокаду лучи прожекторов предупреждали о приближении вражеских бомбардировщиков. Сейчас их включают по особым датам: в День прорыва блокады и День полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, День Победы, а также в рамках акции «Лучи Победы».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Лучи ПобедыБитва за Ленинград
    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close