«Лучи Победы» осветили небо над Петербургом. Город отмечает 79-ю годовщину окончания битвы за Ленинград

Ночное небо над площадью Победы 9 августа осветили лучи блокадных прожекторов. Так Петербург отметил 79-ю годовщину окончания битвы за Ленинград. В рамках патриотической акции «Лучи Победы» на высотках по обеим сторонам Московского проспекта разместили мощные источники света.



Место выбрано неслучайно. В годы войны Московский проспект служил фронтовой дорогой. В 1945 году на площади была возведена временная триумфальная арка, а спустя 30 лет появился монумент в честь героических защитников Ленинграда.