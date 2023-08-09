«Лучи Победы» осветили небо над Петербургом. Город отмечает 79-ю годовщину окончания битвы за Ленинград

Ночное небо над площадью Победы 9 августа осветили лучи блокадных прожекторов. Так Петербург отметил
Место выбрано неслучайно. В годы войны Московский проспект служил фронтовой дорогой. В 1945 году на площади была возведена временная триумфальная арка, а спустя 30 лет появился монумент в честь героических защитников Ленинграда.
Битва за Ленинград считается самым долгим сражением Второй Мировой войны, она продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и закончилась разгромом финских частей на Карельском перешейке.
В блокаду лучи прожекторов предупреждали о приближении вражеских бомбардировщиков. Сейчас их включают по особым датам: в День прорыва блокады и День полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, День Победы, а также в рамках акции «Лучи Победы».