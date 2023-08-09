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    Сотрудник структуры бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу России

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    Сотрудник германского федерального ведомства по оснащению бундесвера задержан по подозрению в передаче информации российским спецслужбам. Об этом 9 августа сообщила Федеральная прокуратура Германии.

    По данным ведомства, гражданин Германии Томас Х. с мая 2023 года по собственной инициативе несколько раз выходил на связь с генеральным консульством России в Бонне и посольством России в Берлине, предлагая сотрудничество. «При этом он передал единожды в целях дальнейшей отправки российской разведке информацию, которую он получил в ходе своей профессиональной деятельности», — говорится в ордере на задержание (цитата по «РИА Новости»).

    Томаса Х. задержали сегодня в городе Кобленц. Он является сотрудником федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения бундесвера, подведомственного министерству обороны ФРГ. Оно занимается в том числе закупками военной продукции для вооруженных сил ФРГ.

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