Иностранцы не спешат в Петербург. Доля туристов из-за рубежа составила всего 4%

В Петербурге доля иностранных туристов составляет всего 4% от общего турпотока. Об этом 9 августа сообщил городской комитет по развитию туризма со ссылкой на данные аналитиков «Турбарометра Санкт-Петербурга».



За январь–июнь Северную столицу посетили 173 тысячи иностранных туристов, в абсолютных числах это на 37% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Стало больше приезжих из стран СНГ, Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и Китая.



В первом полугодии турпоток составил более 4 млн человек, это на 10% больше, чем годом ранее.

