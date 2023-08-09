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    Иностранцы не спешат в Петербург. Доля туристов из-за рубежа составила всего 4%

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    В Петербурге доля иностранных туристов составляет всего 4% от общего турпотока. Об этом 9 августа сообщил городской комитет по развитию туризма со ссылкой на данные аналитиков «Турбарометра Санкт-Петербурга».

    За январь–июнь Северную столицу посетили 173 тысячи иностранных туристов, в абсолютных числах это на 37% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Стало больше приезжих из стран СНГ, Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и Китая.

    В первом полугодии турпоток составил более 4 млн человек, это на 10% больше, чем годом ранее.

    Рост турпотока, по мнению аналитиков, обеспечен ростом внутреннего туризма и кампанией по продвижению города как привлекательного для туризма места.

    Кроме того, специалисты зафиксировали рост загрузки отелей в текущем сезоне по равнению с прошлым. Наибольший рост пришелся на отели категории «3 звезды» — загрузка выросла до 20–22% по сравнению с июлем прошлого года.

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