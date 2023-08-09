«Зенит» выпустил шесть защитников на матч против «Крыльев Советов» в Кубке России

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч второго тура Кубка России против «Крыльев Советов». Встреча пройдет 9 августа в Самаре. Отметим, что с первых минут за десятикратных чемпионов страны сыграют шесть номинальных защитников
Полностью состав выглядит так: Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос (капитан команды), Данил Круговой, Марио Фернандес, Алексей Сутормин, Дмитрий Васильев, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.
Запасные игроки: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Роберт Ренан, Александр Коваленко, Ду Кейрос, Александр Ерохин, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра.
Матч начнется в 18:30 по петербургскому времени. В первом туре, напомним, «Зенит» обыграл дома «Ахмат» со счетом 2:0.