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    «Зенит» выпустил шесть защитников на матч против «Крыльев Советов» в Кубке России

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    Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч второго тура Кубка России против «Крыльев Советов». Встреча пройдет 9 августа в Самаре. Отметим, что с первых минут за десятикратных чемпионов страны сыграют шесть номинальных защитников

    Полностью состав выглядит так: Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос (капитан команды), Данил Круговой, Марио Фернандес, Алексей Сутормин, Дмитрий Васильев, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.

    Запасные игроки: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Роберт Ренан, Александр Коваленко, Ду Кейрос, Александр Ерохин, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра.

    Матч начнется в 18:30 по петербургскому времени. В первом туре, напомним, «Зенит» обыграл дома «Ахмат» со счетом 2:0.

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