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    Полузащитника «Зенита» Барриоса дисквалифицировали на один матч

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    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил полузащитника футбольного клуба «Зенит» Вильмара Барриоса на один матч РПЛ. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на главу КДР РФС Артура Григорьянца.

    Он подчеркнул, что Барриос получил красную карточку за серьёзное нарушение правил: удар соперника шипами при попытке сыграть в мяч.

    «Зенит» пытался опротестовать удаление игрока, но экспертно-судейский комитет при РФС заключил, что главный судья встречи Алексей Амелин правильно удалил Барриоса. При этом было признано, что игрок петербургской команды не стремился целенаправленно нанести травму сопернику.

    В результате того, что Денис Макаров избежал серьезной травмы (врачи диагностировали у него ушиб) и готовится к следующему матчу без ограничений, выписывать Барриосу дополнительную дисквалификацию в РФС не стали.

    Напомним, что «Зенит» проиграл «Динамо» со счетом 2:3.

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