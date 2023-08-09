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    В Шушарах откроется центр социальной помощи семье и детям

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    Новые отделения государственного центра социальной помощи семье и детям Пушкинского района «Аист» откроются в Шушарах на Старорусском проспекте. Ранее здесь на Первомайской улице уже начал работать сектор профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

    Фото: Предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой»
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    Как сообщили в СК «Дальпитерстрой», социально-реабилитационное отделение временного проживания (стационар) и отделение дневного пребывания (полустационар) для несовершеннолетних разместятся на втором этаже пристройки к дому.

    Сейчас в помещениях идет ремонт, завершить его планируют осенью, после чего администрация Пушкинского района собирается выкупить эти площади у застройщика.

    Также в компании рассказали, что здесь появится еще один соцобъект — подростково-молодежный клуб СПб ГБУ РПЦ «Пушкинец» разместят на третьем этаже этой же пристройки.

    Фото: Предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой»

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