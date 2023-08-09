В Шушарах откроется центр социальной помощи семье и детям

Новые отделения государственного центра социальной помощи семье и детям Пушкинского района «Аист» откроются в Шушарах на Старорусском проспекте. Ранее здесь на Первомайской улице уже начал работать сектор профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Как сообщили в СК «Дальпитерстрой», социально-реабилитационное отделение временного проживания (стационар) и отделение дневного пребывания (полустационар) для несовершеннолетних разместятся на втором этаже пристройки к дому.



Сейчас в помещениях идет ремонт, завершить его планируют осенью, после чего администрация Пушкинского района собирается выкупить эти площади у застройщика.

