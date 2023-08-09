«Прочищает мозги». Чтобы дойти от Лисьего Носа до Петергофа по воде, петербуржцу пришлось принести жертву Финскому заливу

Никита Попов / «Фонтанка.ру»

Петербургский кайтер Никита Попов прошел на доске с воздушным змеем от Лисьего Носа до Петергофа по волнам Финского залива и обратно. Маршрут в 30 километров занял около полутора часов. Посмотрите, каково это — оказаться на стропах между водой и небом. О том, как все прошло и с какими опасностями пришлось столкнуться, Никита Попов рассказал «Фонтанке». Вот его монолог...



Самый жаркий день лета выдался свободным днем, пересменок между сменами в детском лагере, где я работаю. И мы с другом решили осуществить давнюю идею — перейти с берега на берег под кайтом на доске твинтип (доска, предназначенная для движения в обе стороны. — Прим. ред.).



Готовились. У нас было все необходимое: правильный размер кайта, правильная доска, все снаряжение, необходимое для безопасного перехода. Обязательно — спасательный жилет, стропорез и телефон, который дает точку, где я нахожусь, по GPS.



Стартовали в Лисьем Носу. Оттуда удобно идти в сторону Ломоносова или Петергофа, в зависимости от ветра. В день прохождения ветер был в сторону Петергофа.

Самые опасные моменты на маршруте — пересечение фарватера. Я со своим кайтом считаюсь формально маломерным судном. И не должен мешать никому крупному на воде. Моя задача — активно крутить головой и пересечь фарватер максимально быстро и по кратчайшему расстоянию. Это получилось.

Средняя скорость у меня была около 20–22 километров в час. Ветер при этом был очень разный. Градиент ветра — от шести-семи метров в секунду на старте до десяти-двенадцати на большой воде в пяти километрах от берега. Это опасно, потому что сильными порывами ветра тебя просто срывает с поверхности воды. Задача была аккуратно пройти маршрут и нигде не упасть.



Когда я дошел уже почти до берега Петергофа, был еще один опасный момент. Я решил заснять с воды красивые кадры. Кайт провалился в «ветровое окно» и упал. Поднять его было тяжело. А в воде там камни, сети, непонятно что с дном — могут быть какие-нибудь металлические конструкции внизу. Там я кайт чуть не оставил, но все обошлось.



Фото: Никита Попов Поделиться Поделиться





Все путешествие заняло у меня порядка 1,5 часа. Друг ждал меня на берегу, следил за точкой, где я нахожусь, по GPS и, если что-то пойдет не так, готов был вызвать спасателей.

Несмотря на то что день был самый жаркий в году, жарко не было. Во-первых, лицо и руки я обработал солнцезащитным кремом, во-вторых, был одет в гидрокостюм и в гидрошлем, чтобы шея, голова и уши не сгорели. Еще у меня были очки, но их Финский залив принял в дар, когда я не очень удачно поймал волну, хорошенько вошел в воду и очки остались на глубине, километрах в пяти от берега Петергофа.



Неподготовленному райдеру это лучше не повторять, конечно. Нужно понимать, что делаешь, и правильно рассчитать маршрут в зависимости от ветра, учитывая запасные варианты. Например, в случае перемены ветра безопаснее уйти в сторону Кронштадта.



Конечно же, это не рекорд. Но наши петербургские кайтеры давно не делали таких переходов, потому что в последнее время все стараются на кайте прыгать в высоту, а не перемещаться на большие расстояния. Катания на кайте отлично прочищают мозги. Мы их называем «активной медитацией».



Записала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

