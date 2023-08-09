В июле в Петербурге продали 6,4 тыс. квартир в новостройках — спрос достиг докризисного уровня





В июле на первичном рынке Петербурга и пригородов было продано 6,4 тыс. квартир. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), это в принципе больше, чем в любом месяце этого года (например, на 8% больше, чем в июне), а также 2022-го, за исключением ажиотажных марта и декабря.



— На 26% по сравнению с предыдущим месяцем выросло и число обращений, — говорит Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Это связано с ожиданием роста ключевой ставки, который произошел в июле после заседания Центробанка. Ставка выросла до 8,5%, но это повлияло исключительно на ставки по стандартным программам на первичном и вторичном рынке — они выросли на 0,5–0,9%. При этом банки, наоборот, снизили ставки по госпрограммам на 0,4–0,7% — а ими как раз пользуется большинство заемщиков на рынке строящегося жилья.

