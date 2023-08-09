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    Китайцам оказались не нужны российские «пальчики»

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    Посольство Китая официально освободило россиян от биометрии. С 9 августа до конца 2023 года заявители из России освобождены от сдачи отпечатков пальцев, говорится в сообщении дипломатического ведомства КНР.

    Как отмечается в опубликованном 9 августа заявлении, это касается тех, кто планирует получить однократную или двукратную визу для бизнеса, туризма, транзита, а также получателей семейных виз и виз для членов экипажа.

    Как писала «Фонтанка», накануне, 8 августа, в Петербурге открылся китайский визовый центр. Теперь большинство заявителей отправляют в него.

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