Полиция Лондона усиливает патруль на Оксфорд-стрит из-за призывов в TikTok грабить бутики

Полиция Лондона 9 августа усиливает патрулирование на главной торговой улице города Оксфорд-стрит из-за видео в TikTok, в котором горожан призывают к организованному массовому грабежу, пишет Sky News со ссылкой на Вестминстерскую полицию.
По данным правоохранителей, в течение следующих 24 часов полиция отправит «значительное число» офицеров на Оксфорд-стрит и усилит свое присутствие на станции метро Oxford Circus, которая расположена рядом с бутиками.
Это произошло после того, как в социальной сети TikTok появилась фотография с призывом ограбить бутики на Оксфорд-стрит. В посте были указаны дата, время предполагаемого преступления и даже дресс-код.
«Не приходите, если не сможете убежать», — предупреждает автор поста. Он также просит людей не приносить оружие.
Мэр Лондона Садик Хан назвал этот пост «бессмысленным» и призвал людей игнорировать это сообщение. «Я призываю любого, кто его увидел, не идти на Оксфорд-стрит», — заявил Садик Хан.