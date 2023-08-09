Полиция Лондона усиливает патруль на Оксфорд-стрит из-за призывов в TikTok грабить бутики

Полиция Лондона 9 августа усиливает патрулирование на главной торговой улице города Оксфорд-стрит из-за видео в TikTok, в котором горожан призывают к организованному массовому грабежу, пишет Sky News со ссылкой на Вестминстерскую полицию.



По данным правоохранителей, в течение следующих 24 часов полиция отправит «значительное число» офицеров на Оксфорд-стрит и усилит свое присутствие на станции метро Oxford Circus, которая расположена рядом с бутиками.



Это произошло после того, как в социальной сети TikTok появилась фотография с призывом ограбить бутики на Оксфорд-стрит. В посте были указаны дата, время предполагаемого преступления и даже дресс-код.

