Любовь к пьяной езде стоила петербуржцу свободы и «Мерседеса»

Автомобилист в Петербурге несколько раз попался пьяным за рулем, но обязательные работы не повлияли на его поведение. Теперь подумать о своих вредных привычках ему придется в колонии, а вместе с правами его лишили и машины.
Ночью 16 февраля 2023 года мужчина сел пьяным за руль автомобиля Mercedes-Benz 230 и катался на нем, пока не был задержан сотрудниками полиции у дома 72 по шоссе Революции, сообщает 9 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Состояние опьянения подтверждено актом медицинского освидетельствования. При этом он уже был осужден за повторную пьяную езду по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и приговорен Василеостровским районным судом к 300 часам обязательных работ и лишению прав на 2 года 10 месяцев.
Вину мужчина признал. Красногвардейский районный суд Петербурга признал его виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 1 года и 5 месяцев лишения свободы с лишением водительских прав на 5 лет 10 месяцев. По совокупности с предыдущим приговором он получил 1,5 года в колонии общего режима и остался без прав на 5 лет и 11 месяцев. Также суд конфисковал его Mercedes-Benz 230 в доход государства.
Автомобилист взят под стражу в зале суда немедленно.