Любовь к пьяной езде стоила петербуржцу свободы и «Мерседеса»

Автомобилист в Петербурге несколько раз попался пьяным за рулем, но обязательные работы не повлияли на его поведение. Теперь подумать о своих вредных привычках ему придется в колонии, а вместе с правами его лишили и машины.



Ночью 16 февраля 2023 года мужчина сел пьяным за руль автомобиля Mercedes-Benz 230 и катался на нем, пока не был задержан сотрудниками полиции у дома 72 по шоссе Революции, сообщает 9 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Состояние опьянения подтверждено актом медицинского освидетельствования. При этом он уже был осужден за повторную пьяную езду по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и приговорен Василеостровским районным судом к 300 часам обязательных работ и лишению прав на 2 года 10 месяцев.