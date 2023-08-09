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    На КАД в районе Бугров мощно дымит тягач

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    Грузовик загорелся на Кольцевой автодороге во Всеволожском районе Ленобласти 9 августа. Кадрами пожара с «Фонтанкой» поделился читатель. На них видно, как кабину тягача объяло пламя.

    читатель «Фонтанки»

    «На 28-м километре внешнего кольца КАД произошло возгорание грузового автомобиля в переходно-скоростной полосе. Передано в службу 112. Пострадавших нет. Сообщение поступило в 13:33», — прокомментировали происшествие в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили получение сообщения и добавили, что в 13:48 пожар уже был ликвидирован. Для тушения привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

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