На КАД в районе Бугров мощно дымит тягач

Грузовик загорелся на Кольцевой автодороге во Всеволожском районе Ленобласти 9 августа. Кадрами пожара с «Фонтанкой» поделился читатель. На них видно, как кабину тягача объяло пламя.
читатель «Фонтанки»
«На 28-м километре внешнего кольца КАД произошло возгорание грузового автомобиля в переходно-скоростной полосе. Передано в службу 112. Пострадавших нет. Сообщение поступило в 13:33», — прокомментировали происшествие в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили получение сообщения и добавили, что в 13:48 пожар уже был ликвидирован. Для тушения привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.