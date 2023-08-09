За высотные кражи в особую колонию суд в Петербурге отправил неисправимого рецидивиста

Трое домушников осуждены в Петербурге за кражи из квартир в Сестрорецке. Двоим знаком тюремный быт, третий отделался испугом и частыми визитами к инспектору.

О решении суда по делу о кражах весной 2021 года 9 августа сообщает прокуратура города. Троица в лице Арсения Гроздилова, Акрамата Котиева и Павла Поликарпова успела за месяц обчистить пять квартир в Курортном районе, пробирались они в жилье с общих балконов, используя альпинистскую страховку. Похищенного набралось почти на миллион рублей.

Гроздилов получил 2 года и 2 месяца колонии особого режима — он рецидивист с богатой историей, успевший отсидеть срок за убийство ради наживы еще зимой 1999 года. Ворует он в разных районах города уже как минимум десять лет.