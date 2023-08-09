За высотные кражи в особую колонию суд в Петербурге отправил неисправимого рецидивиста

Трое домушников осуждены в Петербурге за кражи из квартир в Сестрорецке. Двоим знаком тюремный быт, третий отделался испугом и частыми визитами к инспектору.
О решении суда по делу о кражах весной 2021 года 9 августа сообщает прокуратура города. Троица в лице Арсения Гроздилова, Акрамата Котиева и Павла Поликарпова успела за месяц обчистить пять квартир в Курортном районе, пробирались они в жилье с общих балконов, используя альпинистскую страховку. Похищенного набралось почти на миллион рублей.
Гроздилов получил 2 года и 2 месяца колонии особого режима — он рецидивист с богатой историей, успевший отсидеть срок за убийство ради наживы еще зимой 1999 года. Ворует он в разных районах города уже как минимум десять лет.
Котиев тоже не может похвастаться благонадежностью, за ним приговоры тянутся минимум шесть лет. Теперь же он получил два года строгой колонии.
Поликарпов тоже попадается не первый раз, но опыт его в судах не столь богат. Он получил год и 10 месяцев условно.