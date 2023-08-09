Рейс из Новосибирска в Петербург пришлось задержать из-за мании преследования у пассажира

Ночной рейс из Новосибирска в Петербург задержали на 2 часа из-за неспокойного пассажира на борту. Как пишет 9 августа NGS.RU, мужчина просил выпустить его из самолета. В итоге его все-таки выпустили, чтобы передать медицинским работникам. А вот другим пассажирам пришлось ждать взлета 2 часа.
Telegram-канал Baza уточняет, что мужчине казалось, будто бы его преследуют люди из ЧВК. Во время регистрации с ним все было в порядке, а когда самолет начал движение по взлетному полю, началась паника. Человек побежал к проводникам и начала их умолять остановить самолет.