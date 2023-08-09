За убийство пенсионера МВД под Петербургом арестован бездомный. Тело укрыли ковер и полувымершая деревня

Больше года назад в своем доме во время застолья был убит пенсионер МВД. Родственники хватились его только нынешней зимой, а искать убийцу пришлось среди бездомных.

О задержании и аресте подозреваемого 9 августа пишет 47news. Сейчас уже установлено, что два 51-летних мужчины в мае прошлого года выпивали в доме жертвы, пейзажем им служила деревня Весь в Волховском районе — всего на 30 человек. Бытовой конфликт закончился ударами ножом в грудь и смертью домовладельца.

Убийца постарался замести следы. Завернул тело в ковер, перенес его на другую сторону дороги, бросил в канаву и присыпал ветками с землей. Тщательно убрался дома, забрал телефон убитого и нож, сбросил их в ручей.