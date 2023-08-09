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    Петербуржец хотел получить визу через телеграм-знакомство. «Консул России в США» его надежды не оправдал

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    Загранпаспорт жег карман жителю Петербурга, и он в мессенджере познакомился с консулом. Результатом стала потеря крупной суммы денег.

    В полицию 33-летний житель Выборгского района обратился около восьми утра, стало известно «Фонтанке» 9 августа. По предварительной информации, он сообщил, что ранее познакомился в мессенджере с неким Романом. Тот якобы представился ему консулом России в США и пообещал помочь с получением виз. За хлопоты «консул» попросил 63 тысячи рублей, которые заявитель ему и перевел. А после этого новый знакомый пропал.

    По заявлению проводится проверка.

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