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    ФСБ сообщила о поимке террориста, который подорвал в Крыму газопровод

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    Россиянин задержан оперативниками ФСБ по делу о теракте. У него дома нашли два килограмма взрывчатки.

    О задержании сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ 9 августа. Отмечается, что подозреваемый во всем признался, газопровод в поселке Кореиз он взорвал по заданию украинских спецслужб.

    Задержанному 42 года. ФСБ считает, что он был завербован в Павлограде и прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки. 2 кг взрывчатки C-4, два электродетонатора ЭДП, электровоспламенители и кумулятивный заряд нашли у него в гараже.

    Газопровод полыхнул 23 июня, тогда без газа остались порядка 500 человек.

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