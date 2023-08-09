ФСБ сообщила о поимке террориста, который подорвал в Крыму газопровод

Россиянин задержан оперативниками ФСБ по делу о теракте. У него дома нашли два килограмма взрывчатки.

О задержании сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ 9 августа. Отмечается, что подозреваемый во всем признался, газопровод в поселке Кореиз он взорвал по заданию украинских спецслужб.



Задержанному 42 года. ФСБ считает, что он был завербован в Павлограде и прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки. 2 кг взрывчатки C-4, два электродетонатора ЭДП, электровоспламенители и кумулятивный заряд нашли у него в гараже.

Газопровод полыхнул 23 июня, тогда без газа остались порядка 500 человек.